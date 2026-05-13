Conan O'Brien presentará la gala de los Oscar por tercer año consecutivo

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas estadounidense ha confirmado oficialmente quién será el maestro de ceremonias para la 99.ª edición de los premios Oscar, fijada para el domingo 14 de marzo de 2027. El elegido vuelve a ser el presentador Conan O'Brien, que asumirá este importante reto por tercera vez consecutiva tras el gran respaldo cosechado en sus intervenciones previas al frente del evento.

Además del esperado regreso del conductor, la próxima velada contará de nuevo con un equipo técnico plenamente consolidado. Por cuarto año seguido, Raj Kapoor y Katy Mullan ejercerán como productores ejecutivos, mientras que Jeff Ross y Mike Sweeney, quien también se hará cargo del guion, repetirán como productores por tercera ocasión. Desde la organización han celebrado esta continuidad con enorme entusiasmo, ya que Bill Kramer y Lynette Howell Taylor, director ejecutivo y presidenta de la institución, han destacado que forman un grupo de trabajo sobresaliente capaz de producir espectáculos verdaderamente entretenidos y conmovedores.

"Estamos muy agradecidos por su colaboración continua en este homenaje a nuestra comunidad cinematográfica mundial", prosigue el comunicado oficial emitido por la entidad. En la misma línea se ha expresado Craig Erwich, presidente de Disney Television Group, al asegurar que el peculiar e inconfundible estilo de O'Brien convierte la cita en una de las celebraciones más entretenidas de la temporada de premios. Por su parte, los propios productores han calificado de "algo especial" el hecho de volver a colaborar estrechamente con el humorista, al que consideran un compañero creativo de total confianza.

Aunque hasta el momento no existía una confirmación formal, la noticia entraba dentro de todas las quinielas del sector. Según recoge la revista Variety, justo el día posterior a la última entrega de estatuillas, el vicepresidente ejecutivo de programación sin guion de Walt Disney TV, Rob Mills, sugirió que la broma con la que cerraron aquella emisión tenía un importante trasfondo de realidad. El gag televisivo apuntaba a que la popular estrella de la pequeña pantalla sería el "presentador de por vida", algo que el directivo de la cadena se tomó de forma literal, asegurando que empezarían a tratarlo como un hecho consumado.

Más allá de los nombres propios, las inminentes entregas de estos galardones marcarán un punto de inflexión histórico, tanto en la forma en que llegan al público como en el recinto donde se organizan. La 99.ª y la 100.ª edición serán las últimas retransmitidas por el canal ABC, debido a que la plataforma de vídeos Youtube se ha hecho con los derechos mundiales en exclusiva a partir de 2029. De igual modo, estos dos próximos eventos supondrán la despedida del emblemático Dolby Theatre, ya que la gran fiesta del cine se trasladará al Peacock Theatre, un imponente escenario que albergará la entrega ininterrumpidamente desde 2029 hasta el año 2039.