El odio al destape: cómo la izquierda española pasó de celebrar la libertad a combatirla

Alfredo Landa y Lina Morgan protagonizan Fin de semana al desnudo, un clásico de la comedia que sirve a Juanma González y Dani Palacios para, en compañía de la periodista Alicia Parente de esRadio, hablar sobre el landismo y otras variedades del cine español.

En realidad, el film de Mariano Ozores es practicamente un remake, con un tono más picaresco y cercano al destape, del original Operación Secretaria, protagonizada por Gracita Morales y José Luis López Vázquez.

Todo gira en torno al fenómeno del landismo y la figura de Alfredo Landa, quien interpreta al carismático Rodolfo Cisneros. Mientras que en la cinta de 1966, Operación Secretaría, la trama se desarrolla en blanco y negro con un tono más contenido, la versión de 1974, Fin de semana al desnudo, se sumerge de lleno en el aperturismo del tardofranquismo, utilizando el color y una mayor carga de tensión sexual para atraer al público de la época.

En ambas, un empresario intenta seducir a su secretaria durante un viaje a un hotel en el que ocurre un robo y toda clase de malentendidos.El tránsito del costumbrismo franquista al "landismo", o cine más cercano al destape, se puede apreciar comparando ambas películas, sendos clásicos de la comedia española. El mundo del turismo y la picardía sexual de los setenta ya estaba presente en la segunda, que no obstante se estrenó años antes del denominado destape.

Dos films en todo caso, representantes de la comedia popular de Mariano Ozores, uno de los directores clásicos españoles.

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