Peter Jackson recibe una Palma de Oro honorífica "milagrosa" con la épica de Tolkien

El director neozelandés Peter Jackson recibió este martes una Palma de Oro honorífica en la apertura del Festival de Cannes, un homenaje que él, conocido en especial por la gesta (hasta entonces considerada imposible) de haber adaptado El Señor de los Anillos, describió como "inesperado" y "milagroso".

"Nunca pensé que ganaría una porque no hago filmes que consiguen la Palma", detalló sobre el galardón, que le fue entregado en el escenario del Gran Teatro Lumière, tras haber desfilado por la alfombra roja con la icónica sintonía de La Comunidad del Anillo con el actor estadounidense Elijah Wood, al que Jackson catapultó a la fama con el papel de Frodo.

El también responsable de títulos como The Lovely Bones explicó que Cannes ha sido un lugar fundamental en su carrera y, sobre todo, en la preparación de la trilogía de Lord of the Rings (El Señor de los Anillos) ya que fue en el marco de este certamen francés donde se pudieron ver por primera vez las imágenes inéditas del filme en 2001.

Eran apenas 26 minutos, siete meses antes del estreno oficial, que impactaron a los periodistas que pudieron ver el adelanto.

Antes de eso, recordó, "todos los medios no hablaban más que de fracaso". Pero "Cannes cambió la percepción del filme, incluso para mí", compartió Jackson (Wellington, 1961) en su discurso de agradecimiento.

Años atrás ya había estado en el festival, rememoró, tras haber filmado Bad Taste (Mal gusto, 1987), un título que gracias al mercado del festival pudo ser visto en medio centenar de países y eso supuso el auténtico "lanzamiento" de su carrera.

"Para mí Cannes está ligado a buenos recuerdos", aseguró.

Antes de entregarle el galardón, Wood le había descrito como un genio que cambió el cine cuando se embarcó en el rodaje de la obra maestra de J.R.R. Tolkien, una proeza técnica que, pese a todo, se siente "artesanal" y con "corazón".

"La tecnología no significa nada si no lleva una parte de humanidad", afirmó el intérprete de 45 años, con el que Jackson bromeó para romper el hielo al felicitarle porque por fin había logrado tener vello facial.

En aquel monumental rodaje de la trilogía sobre el Anillo Único, Wood contó que le vio "tomar decisiones imposibles todos los días con una calma increíble" y señaló también que la labor de Jackson ha permitido desarrollar la industria cinematográfica en Nueva Zelanda, que antes de él era muy pequeña.

La trilogía de El Señor de los Anillos consiguió un total de 17 premios Óscar, once de ellos para la tercera película, que igualó así el récord de estatuillas que estaba en poder de Ben Hur (1959) y Titanic (1997). Y, con 3.000 millones de dólares en ingresos, es la octava saga más rentable de la historia.

Jackson firmó después la nueva versión de King Kong (2005), antes de regresar al universo de Tolkien con otra trilogía, la de The Hobbit (El hobbit) entre 2012 y 2014.

En los últimos años ha realizado documentales como They Shall Not Grow Old (Ellos no envejecerán, 2018), sobre la Primera Guerra Mundial, o la miniserie The Beatles: Get Back (2021).

Jackson sucede en la Palma de Oro honorífica a nombres como Agnès Varda, Marco Bellocchio, Jodie Foster, Meryl Streep o Robert de Niro, y en esta edición también habrá otro galardón de homenaje para la cantante y actriz estadounidense Barbra Streisand, que la recogerá en la ceremonia de clausura.

Tras la entrega del trofeo al cineasta neozelandés, las actrices Jane Fonda y Gong Li se encargaron de declarar abierta la edición 79 del Festival de Cannes, que comenzó con la proyección fuera de competición de la comedia francesa La Vénus électrique, de Pierre Salvadori.

Un total de 22 películas se disputarán el triunfo en Cannes este 2026, entre ellas los nuevos títulos de los españoles Rodrigo Sorogoyen, Pedro Almodóvar y la dupla formada por Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Entre sus rivales por la Palma de Oro, cuyo ganador se desvelará el 23 de mayo, destacan figuras como el japonés Ryusuke Hamaguchi, el polaco Pawel Pawlikowski o el estadounidense James Gray.