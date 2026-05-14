Cuando el malo tiene razón: de la rebelión de Roy Batty al órdago del general Hummel

En una nueva entrega del programa Prohibido contar ovejas de esRadio, Felipe Couselo y Juanma González se adentran en un análisis cinematográfico sobre la figura de los villanos de película que, tras una observación detallada, no resultan ser tan malvados. De modo que recorremos varios clásicos y no tan clásicos del séptimo arte para demostrar que la ambigüedad moral y las motivaciones de estos personajes pueden sernos igual de familiares que la de los héroes.

El primer ejemplo analizado es el de Roy Batty, el líder de los replicantes en Blade Runner, interpretado por el mítico Rutger Hauer. Batty no es un asesino por naturaleza, sino un esclavo con una fecha de caducidad programada que busca desesperadamente a su creador para exigirle más vida. Su lucha es una rebelión existencial que le otorga una dimensión trágica.

¿Pero y qué hay de Tyler Durden en El club de la lucha, otro clásico moderno? Lejos de ser un simple anarquista, Durden es una proyección psicológica del protagonista para escapar de la alienación y el consumismo vacío. Es, quizá, un mal necesario para despertar la conciencia de un hombre atrapado que necesita rebelarse... aparte de un tipo rematadamente guapo y carismático con las facciones de Brad Pitt.

¡Cuidado, mató a Mozart! Salieri, el antagonista de Amadeus, es el santo patrón de los mediocres, un hombre que ha dedicado su vida a la música solo para ver cómo Dios concede el genio absoluto a un Mozart infantil y grosero. En ocasiones, uno comparte las ganas de Salieri de hacer "salir" a Mozart de la existencia.

La acción de los noventa tiene su espacio con Vic Deakins, el personaje de John Travolta en Broken Arrow. Bajo la dirección de John Woo, este villano se presenta con una profesionalidad amoral que resulta magnética. Y qué decir del personaje de J.K. Simmons en Whiplash. El debate gira en torno a si su sadismo pedagógico es realmente maldad o un método extremo para empujar a sus alumnos hacia la excelencia artística absoluta.

Y no nos olvidamos de Francis X. Hummel en La Roca. Interpretado por Ed Harris, Hummel es definido como un patriota que se rebela contra el Gobierno tras años de ver cómo el Estado olvida a los soldados caídos en operaciones encubiertas. Su estoicismo y nobleza se topa con unos mercenarios que le traicionan, pero su objetivo inicial es loable a pesar de los medios.

Y cómo olvidar a malos como John Milton, el diablo encarnado por Al Pacino en Pactar con el diablo, con su memorable discurso final en el que crítica a un Dios que impone reglas imposibles, o al mítico Darth Vader, quizá el villano entre villanos al que George Lucas dedicó toda una trilogía para acabar de caracterizar.