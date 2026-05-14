Marta Matute sobre una madre con Alzheimer precoz: "Hay mucha rabia"

Marta Matute presenta en esCine Yo no moriré de amor, su ópera prima sobre el peso de los cuidados y el desgaste familiar cuando a la madre le diagnostican Alzheimer de forma precoz y son sus hijas, especialmente la más joven, sobre las que recae la responsabilidad de cuidarla. El proyecto nació de su propia experiencia familiar pero que creció, según cuenta, cuando la ficción empezó a tomar el mando.

Matute parte de una vivencia personal para construir la película, pero deja claro que el proceso no fue como esperaba: "Pensaba que lo iba a ser más, y no lo ha sido tanto". La directora reconoce que al inicio sintió vértigo: "Dije, madre mía, ahora tengo que meterme aquí. Como que medio me arrepentí".

Sin embargo, el desarrollo del guion tomó otro rumbo: "Ha sido súper gustoso". La clave estuvo en dejar espacio a la creación: "Cada vez fue entrando más la ficción, fue más interesante que la ficción fuera entrando y que la película creciera desde ahí". Una decisión que le permitió construir una historia que, aunque nace de lo vivido, se apoya en lo emocional: "Sé muy bien las emociones que quiero trasladar, ahora vamos a construir una ficción con esto".

'Yo no moriré de amor'.

El vértigo del debut y la confianza

Los papeles de las hijas recaen en la debutante Julia Mascort y Laura Weissmahr. La primera es una joven que estaba pensando en independizarse mientras la segunda tiene su propia familia a cientos de kilómetros y una carrera profesional que no puede pausar.

Para Julia Mascort, enfrentarse a su primer gran papel supuso un impacto inmediato: "De primera siempre llega como una euforia muy grande". Pero ese entusiasmo pronto dejó paso a la duda: "Después sí que empiezan a venir los miedos y las inseguridades de no sé si voy a ser capaz de hacer eso".

'Yo no moriré de amor'.

La joven actriz encontró apoyo en el equipo y en la propia directora: "Ella ha confiado en ti, es lo importante". Y entendió el trabajo como algo colectivo: "No solo eres tú ahí. Hay muchísima gente haciendo esto". Ese proceso de adaptación fue esencial para afrontar un personaje de alta carga emocional, en una historia marcada por la enfermedad y el desgaste familiar.

La familia, entre la culpa y el desgaste

Laura Weissmahr pone el foco en uno de los temas centrales del filme: el peso de los cuidados. "La figura de la cuidadora es una figura que se anula", afirma. Su personaje refleja esa tensión constante: "Siempre estás en culpa", o si estás en un sitio o en otro.

La actriz describe un conflicto sin solución sencilla: "No hay un sistema que te pueda ayudar con eso". Y añade: "No conozco a nadie que se pueda dedicar 100% a su carrera y 100% cuidar a alguien en este estado, es que es imposible". La película muestra así el choque entre vida personal, profesional y familiar, en un contexto donde cada decisión implica una renuncia.

El amor en medio del conflicto

Pese a la dureza del relato, Matute introduce un elemento de esperanza en la relación entre hermanas: "Aunque empiecen por mal pie, hay una conexión mayor". Esa evolución emocional se construye desde el conflicto: "Hay mucha rabia y hay algo de querer destruir con la palabra".

'Yo no moriré de amor'.

La directora explica esa dinámica como una consecuencia directa de la presión: "Lo pagas con la persona que tienes al lado... y que ves que está sufriendo igual que tú". Un choque de sentimientos que define el tono de la película: "Se mezclan muchos sentimientos que son muy complejos".

Incluso en ese contexto, emerge cierta luz: "Con lo malo, pero a lo mejor también con un poco lo bueno y lo esperanzador".

Una ópera prima que busca conectar

Matute vive ahora el impacto de las primeras reacciones con emoción contenida: "Estoy muy emocionada". Para la directora, lo fundamental es que el mensaje llegue: "Lo que quería contar os llega en la peli y eso es muy emocionante".

Aun así, mantiene cierta cautela: "Puede que sea otra gente que no conecte". Pero el reconocimiento inicial supone un alivio: "Cuando de repente tienes ese buen feedback pues es un subidón".

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