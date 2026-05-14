Esta semana os recomiendo una película que destaca por su carga emocional, Un hijo. A diferencia de otras producciones que buscan la manipulación sentimental del espectador, este filme se aleja de la lágrima fácil y el dramatismo superficial. La historia profundiza en temas complejos como el dolor, el miedo a la pérdida y la capacidad de asimilar las circunstancias adversas que la vida presenta, todo ello bajo la sensibilidad de la mirada infantil.

El punto de partida de Un hijo se sitúa en un entorno escolar, donde el protagonista comienza a recibir el apoyo de una especialista en psicología tras decir en clase que de mayor quiere ser Mary Poppins. Macarena García da vida a la psicóloga del colegio que tiene poca experiencia previa, pero con una gran capacidad para establecer un vínculo especial con el niño. El menor no utiliza las palabras para expresarse, sino que se comunica exclusivamente a través de sus dibujos y expresiones gráficas.

A través de estas ilustraciones, el niño vuelca su mundo interior y su experiencia emocional, permitiendo a la psicóloga —y por extensión al espectador— descubrir sus preocupaciones y su existencia vital. El proceso de descifrar estas imágenes revela una historia tremenda pero profundamente real, alejada de artificios innecesarios. Esta forma de comunicación no verbal se convierte en el eje central sobre el que pivota el descubrimiento de la verdadera situación del pequeño.

No obstante, la labor de la psicóloga se ve dificultada por la actitud del padre, un personaje encarnado por Hugo Silva. Este hombre se muestra reticente y poco colaborativo, cuestionando lo que está sucediendo a pesar de que, en el fondo, parece comprender la gravedad del problema. El crítico subraya que la película permite al espectador indagar en la intransigencia y el dolor interno que arrastra el progenitor, sugiriendo que él mismo arrastra problemas que requieren atención y apoyo psicológico.

Pincha en el vídeo para descubrir sin spoilers todos los detalles de Un hijo.