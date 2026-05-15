Adaptación de la obra musical basada en la novela de Manuel Puig, El beso de la mujer araña cambia la ambientación de la película brasileña de 1985 que le consiguió a William Hurt el Óscar de la Academia (y otras tres nominaciones más, incluyendo mejor película) y añade… canciones, muchas canciones de los autores de New York, New York. La cinta de Bill Condon devuelve la acción a Argentina, pero la ubica en 1983 al final de la dictadura militar, conservando sin embargo el esqueleto de la historia: la amistad entre dos presos, el peluquero gay Luis Molina y el activista Valentín Arregui, que deciden contarse una historia en los peores momentos del confinamiento.

Nadie discutiría al director Bill Condon, responsable de otros musicales premeditadamente kitsch como La bella y la bestia y Dreamgirls (e infinidad de dramas de todo pelaje) su habilidad a la hora de tratar el psicodrama entre Arregui y Molina, interpretados por Diego Luna y Tonatiuh Elizarraraz (quizá la gran revelación del filme). Pero, de alguna manera, la inyección de realidad de lo que acontece en la celda y el relato del musical clásico protagonizado por Ingrid, el personaje de ficción que incorpora Jennifer López, no parecen llevarse demasiado bien. El contraste entre el drama político y el sueño de la ficción generan, efectivamente, dos realidades, un sueño kitsch inofensivo que interrumpe más que complementa la parte oscura y psicológica del filme.

Nunca sabremos si Condon se hubiera manejado mejor con la adaptación teatral no musical representada, precisamente, en España, basada en la misma novela, o con un remake de la película de Héctor Babenco. Y sería injusto reprochar al filme su aspecto musical: las canciones de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb son brillantes, como también la interpretación de Jennifer López. Pero esas dos masculinidades (y visiones de la realidad) incorporadas por Luna y Elizarraraz no parecen llegar a buen término.

Queda el aspecto más puramente suntuoso del musical, que es donde paradójicamente el realizador parece sentirse mejor. El relato más bien inofensivo de las mezquindades del régimen (que al menos sirve para hacer un homenaje bien traído a Cat People, el thriller de Paul Schrader) no resulta verdaderamente crítico, parece la misma ficción que el relato de Molina, pero nunca resulta inoperante. El resultado es un filme extraño, un tanto descoyuntado, pero cuya mera y suicida existencia en la taquilla de 2026 (se trata de una producción de Artist Equity, la empresa de Ben Affleck, ex de Jennifer López, y su compañero Matt Damon) resulta entrañable, esperanzadora.