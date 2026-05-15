Ludwika Paleta sobre las escenas sexuales: "Son incómodas, todo lo que ven en pantalla es falso"

Ludwika Paleta visita esCine para presentar El Deseo, un thriller erótico en el que da vida a una mujer que lo tiene todo pero se siente invisible, y en el que reflexiona sobre el deseo femenino, la doble moral y el precio de satisfacer los propios impulsos sin medir las consecuencias. La madre de familia termina convirtiendo en su amante al entrenador de su hija, interpretado por Óscar Casas.

Paleta da vida a Lucero, una mujer que aparentemente lo tiene todo, pero que atraviesa una crisis silenciosa. "Yo creo que sí es feliz, pero se siente un poco aburrida y quiere sentirse mujer otra vez, quiere sentirse viva otra vez, quiere hacerle caso a ese deseo", explica la actriz sobre un personaje que encarna una inquietud poco explorada en pantalla.

La película pone el foco en una etapa vital concreta: "Cuando justo has tenido todo y ya no tienes mucho que lograr o perseguir, estás acomodada en una relación en la que aparentemente todo funciona muy bien, pero que no pasa mucho". Una estabilidad que, lejos de ser plena, abre la puerta a nuevas tentaciones.

El deseo femenino y la doble moral

Uno de los elementos más destacados de la historia es su mirada sobre el deseo femenino. Paleta subraya que existe un prejuicio persistente: "Tendemos a pensar que las mujeres ya no sentimos, ya no queremos y ya no deseamos". Sin embargo, reivindica lo contrario: "La realidad es completamente contraria a eso".

La relación con un hombre más joven añade una capa de conflicto: "Sigue siendo un tema cuando se trata de un chico más joven que ella, con quien se lía". En ese contexto, Leonardo Ortizgris, que interpreta al amigo de Lucero, apunta a una idea central del filme: "Todos proyectamos una doble moral. Todos se comportan de manera distinta, depende con quién estén".

El precio de cumplir los deseos

Más allá del erotismo, la película plantea un dilema ético. Ortizgris lo resume con claridad: "Para cumplir tu deseo, para satisfacer tu deseo, ¿qué estás dispuesto a perder o a sacrificar?". La historia no juzga, pero sí expone las consecuencias de las decisiones.

Paleta insiste en que su personaje no mide los riesgos: "Estoy segura de que no". Y añade una reflexión sobre el poder y la impunidad: "Pareciera como que no hay consecuencias de nada, la gente lo sigue haciendo porque al final no pasa nada hasta que pasa".

El entorno privilegiado de los personajes refuerza esa sensación de invulnerabilidad: "Somos personas que podemos acceder a lo que queramos fácilmente y casi siempre sin ninguna consecuencia", señala Ortizgris sobre su personaje.

Erotismo coreografiado y mirada femenina

El filme, definido como un thriller erótico, incluye escenas íntimas que, según Paleta, están lejos de la espontaneidad: "No son fáciles, son incómodas, todo lo que ven en pantalla es falso. Todo está muy hecho, muy coreografiado".

La actriz destaca la importancia de los coordinadores de intimidad: "Se vive un ambiente muy cómodo y muy seguro, a pesar de que son escenas difíciles de filmar". Una figura que marca un cambio respecto a otras épocas de la industria.

Ortizgris, por su parte, pone el acento en el enfoque: "Esta mirada que tiene El Deseo es una mirada femenina muy singular, es una oportunidad para abrir un poco la ventana y poder ver cómo es el erotismo femenino".

Una historia sobre límites y relaciones

La película también reflexiona sobre la amistad y sus fronteras. "Los límites de la amistad solamente los ponen los amigos", afirma Ortizgris, aunque reconoce que todo cambia cuando entran en juego intereses personales: "Los límites de la amistad se rompen cuando tu persona se ve amenazada".

En ese equilibrio entre deseo, ética y relaciones personales, El Deseo propone una mirada compleja sobre decisiones que parecen simples, pero que pueden alterar muchas vidas.

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