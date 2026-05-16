El rodaje secreto en Madrid de la décima película de Bardem y Penélope Cruz

Los matrimonios entre actores tienen la suerte de actuar juntos en algunas ocasiones, que es lo que le ha ocurrido recientemente a la pareja formada por Penélope Cruz y Javier Bardem. La primera fue Jamón, jamón cuando aún no tenían relación sentimental alguna y Bigas Luna los contrató para encabezar el reparto en 1992. Más adelante, ya siendo pareja, intervinieron juntos en otros repartos hasta el más cercano, que hace el número diez de ambos en su filmografía, Búnker. Se filmó en Madrid y por las razones que hayan existido, que desconocemos, ni la prensa generalista ni la cinematográfica dieron cuenta del rodaje. Es posible que Javier Bardem no quisiera la presencia de los informadores en su actitud frente a los reporteros, cansado de que le pregunten por su vida íntima con Penélope Cruz.

Búnker está escrita y dirigida por el ganador de un Oscar —The Father— Florian Zeller y es la historia de un matrimonio, con sus problemas, pasiones y controversias. Para Javier Bardem rodar en Madrid significaba tener un horario flexible para alternar el trabajo con su rutina hogareña: "Sientes que estás haciendo una labor normal, te levantas en casa, sales camino del rodaje y vuelves por la noche para descansar, en mi caso junto a Penélope".

Trabajar juntos les hace a ambos reflexionar. Dice él: "Estamos obligados a sentarnos, mirarnos, escucharnos y estar en contacto emocional durante muchas horas".

Piropos para Penélope

Así como en la prensa española las entrevistas con Javier Bardem son muy escasas y nunca sobre su vida privada, Javier Bardem no suele negarse cuando es requerido por publicaciones importantes de los Estados Unidos. ¿Cómo negarle a Variety, la más importante revista norteamericana sobre espectáculos y sobre todo cine, la oportunidad de recoger sus declaraciones? En un número reciente nuestro compatriota aparecía en portada, a toda página y con varias en el interior, no importándole allí referirse a su familia: "Penélope es una mujer de la que me siento tan bendecido por haber tenido la oportunidad de estar al mismo tiempo en el mismo lugar en la vida. Es importante que respetes y apoyes a tu pareja pero también que admires a esa persona por lo que es, por lo que hace. Penélope es un ser humano increíble, hermoso, bueno. Han pasado muchos años y no he visto en ella un atisbo de malicia. Además de todo eso es jodidamente guapísima. Cuando la veo fotografiada en las revistas, pienso: ¿Esa es mi mujer? ¡Dios, lo es, tiene que serlo!".

La familia antes que el cine

La vida familiar de la pareja transcurre en Los Ángeles, pero también tienen un lujoso chalé en las afueras de Madrid, en una zona residencial. Como no es corriente que coincidan en los mismos rodajes y ciudades —salvo lo que les ocurrió en Búnker, como contábamos— llegaron hace tiempo a establecer esta máxima: si uno de los dos ha de trabajar fuera de Los Ángeles u otras capitales, el otro cónyuge ha de quedarse en la vivienda familiar cuidando de sus dos hijos, el varón que ya tiene quince años y la niña, de doce. Javier, muy explícito, firma una cláusula por la que no estará más de diez días rodando fuera de su residencia habitual. En una palabra: para ambos es importantísimo preservar su matrimonio, su hogar y los hijos, muy por encima de sus exigencias laborales.

En casa ni él ni ella hablan demasiado de su profesión, de sus habituales jornadas ante las cámaras. Prefieren conversar sobre su día a día, con unos temas ajenos a cuanto les ocurre rodando película tras película. Modo de que su mente no esté siempre ocupada en las historias que han de interpretar ante las cámaras. Llegan a casa y sus personajes de ficción quedan olvidados.

En los domicilios donde han vivido y el actual, nunca ocuparon sus paredes y rincones recuerdos relacionados con su profesión: fotografías, carteles, premios, ni nada que les recuerde a qué se dedican. Por ejemplo, las respectivas estatuillas representativas del tío Oscar están guardadas pero no a la vista en su mansión. "Amamos lo que hacemos —confiesa Javier— pero intentamos compartir la vida y la ficción".

Apenas pasa tiempo en casa

No estando inactiva Penélope habitualmente por sus películas o campañas publicitarias, es Javier quien más tiempo pasa fuera de casa, según relataba en la entrevista en Variety, donde son escasos los españoles que aparecen en sus páginas, por no decir ninguno.

Javier Bardem se merece ese honor porque ya no es el galán latino del principio, sino un actor español totalmente integrado en la industria cinematográfica norteamericana, para lo cual, entre otros sacrificios, como también hizo Penélope, ambos tuvieron que aprender inglés. Con su actual filmografía puede comprobarse las películas que han rodado fuera de los Estados Unidos bajo el paraguas de productoras de diversas nacionalidades.

Estos días se celebra el Festival de Cannes, del 12 al 23 de mayo, donde por cierto es la primera vez, creemos, o por lo menos desde hace mucho tiempo, que la representación de nuestro país es de tres producciones. Una lleva la firma de uno de los más brillantes realizadores, Rodrigo Sorogoyen, que ha dirigido a Javier Bardem en El ser querido, donde este interpreta a un aclamado director de cine que intenta reconciliarse con su hija, representada por Victoria Luengo. Cine dentro del cine, como suele decirse en el ambiente.

Le sería lícito presumir que le esperan varios estrenos. Uno de Apple TV, la serie El cabo del miedo, que años atrás se llevó a la gran pantalla, primeramente con Robert Mitchum en el papel de un desquiciado delincuente que persigue a quien acusa de haberlo llevado a la desgracia, por lo cual, cumplida su condena, quiere vengarse de él y su familia a través de sus terroríficas amenazas. Años más tarde fue Robert De Niro quien se encargó de interpretar ese mismo personaje en una secuela de la historia.

Y a finales de este 2026 se anuncia ya con tiempo más que suficiente que se estrenará, al menos entonces en Estados Unidos, Dune: Parte tres, secuela de esta serie de aventuras, que Javier Bardem rodó meses atrás incorporando al líder tribal Stilgar, aliado de Paul Atreides (Timothée Chalamet).