Hugo Silva se sincera en 'esCine' sobre sus hijos: "Flipo con que hagan eso"

Un niño de 8 años enciende las alarmas en su colegio cuando dice que de mayor quiere ser Mary Poppins. Cuando la psicóloga del centro habla con él descubre que guarda un secreto que su padre no le deja contar. Esta es la premisa de Un hijo película con Macarena García en el papel de la orientadora y Hugo Silva en el del progenitor del menor. Ambos han estado en esCine donde han hablado de la relación entre un padre y su hijo desde un lugar incómodo y profundamente emocional.

La película habla de la importancia de la salud mental y de cómo los adultos proyectan sobre el pequeño sus propios miedos, prejuicios y heridas sin llegar a plantearse de verdad por qué el menor quiere ser Mary Poppins. Hugo Silva reconoce que el personaje le tocó de cerca desde la primera lectura del guion: "Me emocionó muchísimo, me gustó lo que trataba, por dónde pasaba y, sobre todo, de lo que se hablaba". El actor interpreta a un padre "muy introspectivo", incapaz de gestionar las emociones de su hijo al que educa desde la idea de la dureza.

Hugo Silva en 'Un Hijo'.

"Hay una inercia, que suena un poco como antigua, pero que sigue existiendo de querer que tu hijo sea fuerte y tapar todo lo que sea sensibilidad", explica Hugo Silva. Para el actor, el centro de la película está en "el miedo". "Cuando tienes miedo de que le pueda pasar algo a tu niño o de que pueda ser débil, pues muchas veces el reflejo y la inercia es como apretar para que aprenda lo dura que es la vida".

La importancia de expresar las emociones

Durante la conversación, ambos actores reflexionaron sobre cómo las nuevas generaciones se relacionan de otra manera con sus emociones. Hugo Silva confesó que le sorprende la naturalidad con la que sus hijos verbalizan lo que sienten: "Ellos, muchas veces, hablando conmigo, me dicen: 'Es que me siento así'. Y, joder, yo flipo". El actor considera que "mis hijos tienen más herramientas que yo, me tienen alucinado".

Macarena García añade al respecto que ese cambio social también atraviesa el discurso de la película: "Creo que se está intentando poner mucha conciencia en esto y estamos intentando avanzar en que esta manera de educar de antes, de la fortaleza, de la no sensibilidad... todo esto creo que tiene consecuencias".

La actriz también subrayó el papel de los profesores y orientadores en ese proceso de acompañamiento emocional. "Son una ayuda esencial", afirmó, reivindicando la importancia de la salud mental y de apoyarse "en figuras como gente que está ahí, que tiene herramientas y experiencia y estudios como para poder acompañar".

Una orientadora construida desde la ternura

Macarena García da vida a la orientadora escolar que intenta entender qué ocurre realmente con el niño protagonista. Para preparar el personaje habló con profesionales reales y visitó colegios. "Fue muy interesante conocerlas e intentar dar verdad", explicó.

La actriz define a su personaje como una mujer completamente entregada a su trabajo: "La vemos muy solitaria, no tiene casi vida social". Según cuenta, la orientadora "todo lo hace desde un lugar de muy poco juicio", intentando acercarse al niño "desde la escucha, la empatía y la compasión".

Macarena García en 'Un Hijo'.

Sobre ese delicado proceso de trabajo con menores, Macarena recuerda especialmente las conversaciones con las orientadoras reales: "Me hablaban de la delicadeza, de cómo entrar, de hasta dónde, del respeto, porque es muy sensible, es de mucha vulnerabilidad".

Ian Cortegoso, la revelación del rodaje

Ambos actores coincidieron también en destacar el trabajo del joven intérprete Ian Cortegoso, protagonista infantil de la película. Hugo Silva lo definió como "un chaval con muchísima curiosidad" y "un talento innato".

Macarena García destacó la sensibilidad del pequeño actor y el ambiente que generaba durante el rodaje: "Había días que no se quería ir. Hacía que el rodaje tuviera una energía muy bonita".

La actriz también reveló el nivel de preparación del niño durante el trabajo: "Estudió muchísimo. Pero eran diálogos muy complejos, muy largos, monólogos, increíble".

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