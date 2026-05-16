John Travolta recibe por sorpresa la Palma de Oro de honor en Cannes: "Es más que un Oscar"

El Festival de Cannes sorprendió al conceder una Palma de Oro de honor a John Travolta, que acudía al certamen para presentar su debut como director, Propeller One-Way Night Coach –Ven a volar conmigo–. El actor aseguró, visiblemente emocionado, que este reconocimiento es "más que un Oscar".

"No puedo creerlo, me dijiste que sería una noche especial, pero no sabía que sería esto", expresó Travolta al recibir el galardón de manos del delegado general del festival, Thierry Frémaux. El intérprete de títulos como Grease o Pulp Fiction añadió que "las películas que más he amado en mi vida siempre han ganado la Palma de Oro. Es más que un Oscar".

Travolta llegó al festival para presentar su primera película como director, incluida en la programación fuera de competición. El proyecto adapta una novela que el propio actor publicó en 1997 y está inspirado en su pasión por la aviación, una afición que ha marcado gran parte de su vida.

El actor explicó que, cuando habló con Frémaux en noviembre sobre su debut como realizador, no esperaba que el filme fuera aceptado en Cannes. Finalmente, la organización decidió incluirlo en el certamen, lo que le permitió regresar al festival junto a su hija, Ella Bleu Travolta.

Nadie estaba esperando esta sorpresa, mucho menos John Travolta quien recibió la Palma de Oro en el Festival de Cannes. 🏆

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La aviación, eje de su proyecto

La película narra un viaje inspirado en recuerdos de infancia y experiencias personales, ambientado en la época dorada de la aviación. En ella participan también su hija y otros actores que interpretan a personajes vinculados a una travesía con múltiples escalas.

Además, refleja el vínculo personal de Travolta con la aviación, una disciplina en la que ha acumulado más de 9.000 horas de vuelo y múltiples licencias como piloto. El intérprete comenzó a volar con 15 años y obtuvo su primera licencia a los 22, una pasión que incluso ha trasladado al cine en producciones como Look Who’s Talking o Broken Arrow.

Esta es la segunda Palma de Oro de honor entregada en la presente edición del festival, tras la concedida en la ceremonia de apertura al director neozelandés Peter Jackson. El certamen tiene previsto otorgar un tercer reconocimiento honorífico a la actriz y cantante Barbra Streisand en la gala de clausura.