Keanu Reeves es un ángel de la guarda de poca monta llamado Gabriel. Su misión es sencilla: evitar accidentes de tráfico causados por conductores que escriben mensajes de texto en su móvil. Él está convencido de que puede hacer algo más grande, y de paso conseguir unas alas de mayor tamaño. Esta es la premisa de Movida celestial.

Un joven con numerosos empleos escribe un mensaje desesperado, Gabriel cree haber encontrado el alma perdida a la que salvar y de paso conseguir su ascenso. La trama da un giro cuando el ángel decide salvar al joven intercambiando su vida con un millonario tecnológico cuyas mayores preocupaciones son encontrar a un chamán para una sesión de ayahuasca. Gabriel intenta hacerle ver que el dinero no da la felicidad. ¿Pueden imaginar el resultado? El dinero no da la felicidad, pero puestos a llorar siempre es mejor hacerlo dentro de un Ferrari.

Esta comedia está escrita, dirigida y protagonizada por Aziz Ansari, quien se rodea de figuras de la talla de Keanu Reeves y Seth Rogen en el papel del multimillonario. La película intenta recuperar el espíritu de la comedia clásica de Hollywood que tanto escasea en la actualidad y contiene reflexiones sobre la búsqueda de la felicidad más allá del dinero.

Título original: Good Fortune

Género: Comedia, Fantasía

País: Estados Unidos

Año: 2025

Duración: 97 minutos

Dirección: Aziz Ansari

Reparto: Aziz Ansari (Arj), Keanu Reeves (Gabriel), Seth Rogen (Jeff), Keke Palmer, Sandra Oh, Sherry Cola, Stephen McKinley Henderson

Fecha de estreno en España: 15 de mayo de 2026

Distribuidora: Vértice Cine

¿Matarías por una herencia?

Otro de los platos fuertes que llegan esta semana a la cartelera es Jugada maestra, una cinta encabezada por Glen Powell, actor que se está consolidando como una de las grandes estrellas de Hollywood tras su paso por Top Gun: Maverick o Cualquiera menos tú.

La película es un remake de Ocho sentencias de muerte (1949) y narra la historia de un joven que, tras ser repudiado por su adinerada familia, decide eliminar a siete parientes que le preceden en la línea de sucesión de la herencia. Junto a Margaret Qualley, la cinta ofrece una mezcla de comedia negra y suspense que, aunque no busca ser una obra maestra, consigue entretener de principio a fin.

Título original: How to Make a Killing

Género: Comedia – Thriller

País: Francia - Reino Unido

Año: 2026

Duración: 105 minutos

Dirección: John Patton Ford

Reparto: Glen Powell (Becket Redfellow), Margaret Qualley (Julia), Ed Harris (Whitelaw Redfellow), Jessica Henwick (Ruth), Bill Camp (Warren Redfellow), Zach Woods (Noah Redfellow), Topher Grace (Steven Redfellow), James Frecheville (Lyle)

Fecha de estreno en España: 15 de mayo de 2026

Distribuidora: Diamond Films

Musical con Jennifer Lopez

En el ámbito de las adaptaciones llega El beso de la mujer araña, protagonizada por Diego Luna y Jennifer Lopez. Basada en la célebre novela de Manuel Puig, la historia nos traslada a una cárcel argentina donde conviven un preso político y un escaparatista detenido por escándalo público.

Este último se evade de su realidad imaginando números musicales espectaculares protagonizados por Lopez. A pesar de estar dirigida por Bill Condon, responsable de musicales de éxito, existe una falta de cohesión entre la crudeza de la vida carcelaria y el brillo de los espectáculos imaginados.

'El beso de la mujer araña'

Una gran película que conmueve

El cine español cuenta con una propuesta muy destacada titulada Un hijo, una obra que ya conmovió en el Festival de Málaga. El argumento se centra en Guille, un niño de ocho años que sorprende a todos al decir que de mayor quiere ser Mary Poppins.

Detrás de esta aparente inocencia se esconde un misterio familiar que la orientadora (Macarena García) del colegio intentará descifrar. La película funciona como un rompecabezas emocional donde la relación con el padre (Hugo Silva) y el entorno escolar son claves para entender el comportamiento del pequeño.

Título original: Un hijo

Género: Drama

País: España

Año: 2025

Duración: 94 minutos

Dirección: Nacho La Casa

Reparto: Macarena García (María), Hugo Silva (Manuel), Ian Cortegoso (Guille), Jesús Carroza, Adelfa Calvo

Fecha de estreno en España: 15 de mayo de 2026

Distribuidora: Filmax

Biopic de boxeo, terror irlandés y comedia a lo Allen

En el género del biopic se estrena Gigante, que narra la vida del boxeador británico-yemení Naz Hamed. Sin embargo, la película centra gran parte de su atención en su entrenador, Brendan Ingle, interpretado por Pierce Brosnan. Carlos Padial presenta Pizza Movies, una comedia con Judit Martín y Berto Romero sobre una periodista de cine en crisis que monta una pizzería temática.

La juventud y el paso a la madurez se exploran en Hugo 24, protagonizada por Arón Piper. La historia sigue las 24 horas previas al cumpleaños del protagonista, quien se enfrenta a la amenaza de un desahucio inminente. Para los espectadores más melómanos y amantes del ritmo pausado, se estrena El amigo silencioso, que conecta tres momentos históricos diferentes a través de la naturaleza y un árbol centenario.

El apartado de documentales trae dos propuestas muy distintas: Serás Farruquito y Leonas, que se adentra en la realidad de los niños que están ingresados solos en hospitales. Finalmente, el cine de terror está representado por la película irlandesa Hokum.

Pincha en el audio para escuchar todos los detalles de todas las películas sin spoilers.