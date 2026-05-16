Por qué Florentino Pérez es un personaje de cine y La isla de las Tentaciones da para slasher

En esta nueva entrega del podcast Par en Par, emitido por esRadio, los presentadores Juanma González y Dani Palacios arrancan el programa con una distendida charla sobre sus gustos gastronómicos, centrándose especialmente en la receta de la ensaladilla rusa. Y es la forma que ellos tienen de denominar sus programas variados, dedicados no a una si no a todas las películas que tienen en agenda.

Esta vez lo hacen con invitados variados que se van encontrando por la emisora, para así garantizarse opciones más heterodoxas al margen de sus habituales manías. Eso incluye locutoras de deportes como María Trisac, técnicos como Ana May, Miriam y el denominado "pajarito", y más.

Tras la sección culinaria, los conductores abordan el apartado musical, explicando que la selección de canciones para el episodio de hoy se ha realizado de forma totalmente aleatoria mediante una lista de reproducción aleatoria en la plataforma Apple Music. Este hecho da pie a una queja cómica sobre el funcionamiento de los sistemas de audio en los vehículos modernos que, a falta de sistemas como Apple Carplay, tienden a reproducir las pistas por orden alfabético de forma sistemática. Juanma relata su hartazgo por escuchar siempre la misma melodía de la banda sonora de Cazafantasmas 2 cada vez que arranca su coche, lo que genera una reflexión sobre la interfaz de usuario y las manías tecnológicas cotidianas.

La figura de Michael Jackson ocupa una parte importante de la charla a raíz del biopic titulado Michael. Los tertulianos debaten sobre la complejidad de separar al hombre del artista, reconociendo que, a pesar de las controversias personales que rodearon al cantante, su legado musical es incontestablemente histórico. Se comenta el trabajo de Jaafar Jackson, sobrino del artista, quien asume el reto de interpretar a su tío en la gran pantalla. La conversación recorre la discografía del Rey del Pop, desde el impacto mundial de Thriller y Bad hasta álbumes posteriores como History e Invincible, destacando la evolución de su voz y su perfeccionismo escénico.

Finalmente, el programa da un giro hacia la actualidad deportiva con la mención a la reciente entrevista de Florentino Pérez en El Chiringuito. Pero entremedias también recomendamos (y "des-recomendamos") películas y series por doquier.