Bardem dice en Cannes que España es un país "muy machista"

El actor Javier Bardem sigue granjeándose amigos allí donde va y ve un micrófono. Si ya sus ataques a Israel, según dice, le están pasando factura a nivel profesional dentro de Hollywood, en España también parece que no busca ser el más querido de las pantallas. Desde el Festival de Cannes, donde está presentando la película de Rodrigo Sorogoyen, El ser querido, ha cargado esta vez también contra España.
En esta película su personaje tiene comportamientos que se podrían calificar de machistas y, cuando ha sido preguntado por esta cuestión, ha dicho que el origen está en la educación que se recibe desde una edad temprana. "Vengo de un país muy machista", se ha excusado Javier Bardem porque, según él, en España hay muchos asesinatos de mujeres por sus parejas. "Es increíble, no podemos normalizarlo, decir 'sí, es horrible', ¿estamos jodidamente locos? ¿Estamos matando mujeres porque hay hombres que creen que son de su propiedad, que las poseen?", ha añadido en unas declaraciones recogidas por EFE.
"Este problema también afecta al señor Trump, al señor Putin y al señor Netanyahu... esos tipos con las pelotas grandes que dicen 'mi polla es más grande que la tuya y te voy a bombardear'. Es un comportamiento masculino tóxico que está causando miles de muertos", ha apuntado Javier Bardem. El actor cree que hay que hablar de este problema, algo que se está haciendo "porque somos más conscientes de ello, afortunadamente". En este sentido, Bardem ha dicho que a su personaje en la película de Sorogoyen "tres personas le dicen que no y las tres son mujeres".
Bardem ha añadido que está "aprendiendo cada día para intentar ser más empático con mis semejantes. Cuando envejeces entiendes que no hay una sola verdad, hay varias verdades, pero que hay ciertas cosas que son simplemente hechos". Entre ellos citó el genocidio que se ha cometido y se sigue cometiendo en Gaza. "Puedes luchar contra él o puedes tratar de justificarlo". Si lo haces, agregó, "estás a favor del genocidio".
Un pensamiento "muy radicalizado"
El actor también se refirió a la "horrible situación de la gente del Sáhara" y a la fusión de Paramount y Warner, y el monopolio informativo que provocará. "¿Quién va a manejar todo eso, lo que escuchamos y vemos?". "Como padre estoy preocupado, la gente joven, a consecuencia de todo esto, cada vez se interesa menos por entender, por comparar, por ir más allá, por contrastar... y eso es peligroso y puede producir un pensamiento muy radicalizado".
Al respecto, resaltó que en España "estamos sufriendo este fenómeno y también en el resto de países europeos y en Estados Unidos". "Ahora mismo no hay democracia en los medios" y se castiga "lo que dices, según lo dices y dónde lo dices". El actor considera que aún tiene que trabajar en este aspecto de su personalidad. "Yo sigo siendo un enfermo, sigo yendo a mi terapia puntualmente, que me ayuda a entender qué cosas tengo que trabajar", reconoció.
En lo que se refiere a El ser querido, Bardem se mostró entusiasmado con el trabajo de Rodrigo Sorogoyen —"se habla poco de lo buen director que es", afirmó— y de la coprotagonista, Victoria Luengo —"es una actriz sobresaliente, que no tiene miedo de a donde va y una compañera increíble"—. El equipo de la película presentó anoche la película en una sesión de gala y al finalizar la proyección recibieron más de ocho minutos de aplausos.
"Fue una experiencia inolvidable. Subir esa escalera, con esa música... lo hacen muy bien aquí, toda esa performance ayuda mucho a que te emociones", reconoció el director. Y el actor quiso resaltar el hecho de que este año haya tres películas en la competición de Cannes. Un dato que "habla mucho de nuestra industria y nos hace sentir orgullosos, es una respuesta lógica a la calidad técnica y creativa". En una de ellas, La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, participa su mujer, Penélope Cruz. "No hablo con ella porque somos rivales", bromeó.