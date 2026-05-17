Se ha dicho muchas veces que la realidad supera la fantasía propia de la literatura, o la del cine, pongamos por caso. Y la historia que, muy condensada, pasamos a contar podría haber sido un excelente guion para ser llevado a la pantalla, cuando sucedió durante la II Guerra Mundial.

Leslie Howard era uno de los más brillantes actores británicos que desarrolló en Hollywood su carrera como galán de indiscutible talento. Uno de los protagonistas de Lo que el viento se llevó, película estrenada en 1939, basada en la novela de igual título, original de Margaret Mitchell.

El argumento, ambientado en la Guerra de Secesión americana, con una fecha de arranque en 1861, amén de reflejar aquel conflicto bélico se centraba en los amores de dos parejas. Una de ellas formada por Scarlett O'Hara (la actriz Vivien Leigh) que suspiraba por Ashley (Leslie Howard) cuando éste la rechazaba al estar comprometido con una prima de aquella, Melanie (Olivia de Havilland). Circunstancia que llevó a Scarlett a dejarse embaucar por un arrogante, aprovechado y pícaro Rhett Butler (Clark Gable, que encabezaba el sensacional reparto).

Transcurridos nada menos que 87 años, Lo que el viento se llevó es una película que figura entre las más grandes filmadas en la historia del cine. Nunca ha dejado de programarse en las televisiones de todo el mundo, a pesar de su larga duración, cuatro horas. En España no llegó a proyectarse hasta pasados once años. La censura franquista lo impidió. Pudo verse a partir del 17 de noviembre de 1950. Terminó proyectándose tal y como originalmente se dio a conocer.

Los cuatro actores que la protagonizaron ya aportaban una carrera singular en la pantalla, notoriedad que aumentaron tras el estreno mundial. En cuanto a Leslie Howard, lo relacionamos con España por dos asuntos: uno sentimental y otro relativo al espionaje en aquellos primeros años 40, cuando nuestro país había tomado partido por Alemania frente a las otras potencias enemigas, entre ellas Gran Bretaña, que luchaban contra las fuerzas hitlerianas.

Leslie Howard, feliz por el éxito obtenido con Lo que el viento se llevó, gozaba de prestigio en la década de los 30 del pasado siglo. Ni qué decir que, por su prestancia física, era de los galanes más adorados por las mujeres de la época. En Hollywood conoció a una actriz española, la primera que consiguió triunfar como estrella, natural de San Sebastián. Se llamaba Conchita Montenegro. Aunque se llevaban más de veinte años de diferencia, ella tenía tan solo diecinueve primaveras.

Un amor imposible y una cita en El Pardo

La relación entre ambos no fue la clásica de unos apasionados amantes, porque él debía hacer frente a sus continuos contratos. Acaso también se acordaba de su esposa, que vivía en Londres. Conchita se casó con otro actor, digamos de segunda categoría, Raúl Roulien, del que acabó separándose y regresó a España, radicándose en Madrid, donde Leslie Howard se reencontró con ella. Las citas tenían lugar en el Hotel Ritz.

En aquellos primeros años 40 la presencia en la capital de España de un actor internacional como Leslie Howard despertó entre cineastas e intelectuales un interés por conocerlo, máxime al hacerse público que el galán iba a pronunciar una conferencia sobre Shakespeare. Luego se supo que el interés de aquel viaje a Madrid era por una cuestión diferente, secreta.

Leslie estaba al corriente de que su admirada Conchita Montenegro salía por entonces con Ricardo Giménez-Arnau, responsable de prensa de Falange (tío del que en tiempos recientes era el conocido Jimmy de las tertulias televisivas, no hace mucho desaparecido). Y el actor británico quería aprovechar esa amistad para su fin: ser recibido por el jefe del Estado. Como así sucedió gracias a los oficios de la bella actriz. Parece que su novio no sospechó el motivo que guiaba a Howard al palacio de El Pardo.

Buscó el actor un pretexto para conversar con el caudillo: la posibilidad de llevar al cine la figura de Cristóbal Colón. Francisco Franco era aficionado a ver películas en la sala de la que disponía en palacio, y acogió con interés esa propuesta de Leslie, quien hubiera sido el protagonista. Pero una vez relatado ese proyecto, lo que éste le transmitió al general fue aquello que le había traído a España: un mensaje de Winston Churchill. La petición de que acabara su connivencia con Hitler y, si lo tenía a bien, alinearse con la política que defendía el primer ministro británico. Tuviera o no importancia aquella gestión secreta de Leslie Howard, parece que sí, cuando poco tiempo después la llamada División Azul regresó a España tras su intervención en la guerra aliándose con los nazis en su fracasada aventura en Rusia.

Se supo tarde que era un espía

Estaba claro que la misión de Leslie Howard cerca de Winston Churchill era la de un espía al servicio de su país. Siendo un patriota, obedeció al primer ministro británico, consciente de que corría un riesgo tanto por su propia vida como por su futuro cinematográfico.

Tuvo tiempo de despedirse de Conchita Montenegro. Ella seguía queriéndolo, aunque mantuviese el noviazgo con Giménez-Arnau. Sabía que su boda con Leslie no era posible: él no deseaba dejar a su esposa. Y aquella despedida en el Hotel Ritz tuvo todos los ingredientes de un final melancólico de la pareja.

El actor aún tenía pendiente algunos asuntos que lo llevaron, junto a un amigo, a Lisboa. El 1 de junio de 1943 tomaron el avión Ibis con capacidad para catorce pasajeros. A la altura de Galicia, exactamente sobrevolando la ciudad coruñesa de Cedeira, cinco aparatos bombardearon aquel otro en el que iba el actor. Todo el pasaje perdió la vida. Cuando mucho más tarde historiadores e interesados en el accidente se ocuparon de encontrar datos sobre el trágico suceso, se especuló con la posibilidad de que Adolf Hitler hubiera ordenado esa acción en la falsa creencia de que en ese avión Ibis volaba el mismísimo Churchill y no, como en realidad era, que en ese vuelo iba un espía, celebridad en el cine, pero que quizás no inquietaba al fúhrer para eliminarlo.

Enterada Conchita Montenegro del triste final de Leslie Howard, sufrió una terrible depresión creyéndose culpable de su muerte, tras la cual decidió retirarse definitivamente del cine tras acabar del rodaje de Lola Montes. Jamás aceptó entrevistas de ningún tipo, tampoco homenajes ni asistencia a galas cinematográficas. Se casó con Ricardo Giménez-Arnau llevando una vida sencilla, alejada de toda vida social. Él falleció en 1970 y ella lo sobrevivió hasta el 22 de abril de 2007. Nunca olvidó a Leslie.