La nueva película de Carlo Padial, titulada Pizza Movies, se presenta como una comedia bastante loca e interesante que destaca por su capacidad de generar una risa contagiosa entre los espectadores. La trama parte de la historia de Thais, una periodista cinematográfica del ámbito cultural que trabaja como freelance. Tras ver cómo su trabajo es cada vez más exigente y peor remunerado, Thais atraviesa una crisis de la mediana edad que la lleva a tomar una decisión radical: abandonar su profesión para cumplir su sueño de montar una pizzería temática dedicada al mundo de Hollywood.

El proyecto de Thais consiste en contratar a críticos de cine en apuros económicos para que trabajen como repartidores de pizza. Estos, al entregar el pedido, deben realizar una crítica exprés de la película en la que se basa la pizza, incluyendo clásicos como Jurassic Park o El Padrino. La idea, que inicialmente parece disparatada a su pareja Alan, se materializa con situaciones hilarantes, incluyendo una escena para pedirle dinero al humorista Joaquín Reyes, quien se interpreta a sí mismo.

El director Carlo Padial conoce de buena tinta de lo que habla ya que suele ser comparado con Woody Allen por el tipo de conversaciones que mantienen sus personajes, especialmente las parejas. Durante la presentación de la cinta en el Festival de Cine de Málaga, Padial señaló que Pizza Movies es, en esencia, una crisis vivida en pareja, pero no una crisis de pareja. De hecho, el director considera que retratar a una pareja que se quiere y afronta los problemas de forma unida es algo casi subversivo en el panorama cinematográfico actual, donde suelen predominar los dramas sobre abusos o conflictos destructivos.

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