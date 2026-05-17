El universo cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose en la plataforma de streaming con una de sus propuestas más esperadas de esta temporada. Se trata de The Punisher: One Last Kill, protagonizada por el actor Jon Bernthal, quien vuelve a ponerse en la piel del implacable veterano de guerra Frank Castle en Disney+. La producción, dirigida por Reinaldo Marcus Green, se adentra de nuevo en el tono oscuro y adulto que caracterizó a la etapa del personaje en la serie de TV que tiene dos temporadas, que a su vez era un spin-off de Daredevil: Born Again.

Este especial, que ronda los cincuenta minutos de duración, sitúa la trama en el conflictivo distrito de la Pequeña Sicilia en Nueva York, donde el crimen ha alcanzado niveles intolerables. En esta ocasión, el protagonista trata de llevar una vida alejada de la violencia y la venganza, sumido en un profundo estado de estrés postraumático y atormentado por las visiones de su familia asesinada.

'The Punisher: One last kill'.

Sin embargo, su retiro se ve interrumpido abruptamente por la irrupción de Ma Gnucci, una líder criminal interpretada por Judith Light, quien busca ajustar cuentas. La mafiosa pone precio a su cabeza, provocando que todos los delincuentes de la zona inicien una cacería sin cuartel.

Si bien Bernthal da un recital, la película adolece de falta de una historia. La cinta además no establece un puente claro hacia su inminente participación en Spider-Man: Brand New Day. El resumen de The Punisher: One Last Kill básicamente es violencia pura y gratuita sin una trama sólida que la sustente. Cuchilladas de lo más variopintas, disparos, peleas físicas y sangre, mucha sangre. Pero ni el personaje evoluciona ni hay una idea detrás, más allá de servir como primera piedra de la posible nueva etapa del UCM de Marvel.

Título original: The Punisher: One Last Kill

Género: Acción, Crimen

País: Estados Unidos

Año: 2026

Duración: 50 minutos

Dirección: Reinaldo Marcus Green

Reparto: Jon Bernthal (Frank Castle), Chelsea Brea, Colton Hill, Jamal Lloyd Johnson, Jason R. Moore, Judith Light, Roe Rancell

Fecha de estreno en España: 13 de mayo de 2026

Distribuidora: Disney+

'The Punisher: One Last Kill'.

Repasamos los estrenos más destacados en las plataformas de streaming.

Comedia política

FlixOlé continúa su labor de restauración del patrimonio audiovisual español con el lanzamiento de una colección dedicada a la comedia política. Entre los títulos que se incorporan al catálogo destacan ¡No hija, no!, dirigida por Mariano Ozores y protagonizada por su hermano Antonio Ozores, y Las autonosuyas, una sátira de Rafael Gil protagonizada por Alfredo Landa en 1971 que aborda con humor el nacimiento de las comunidades autónomas.

¡No hija, no! está marcada por el carisma de Antonio Ozores, cuya famosa frase se convirtió en un icono gracias al concurso Un, Dos, Tres... Responda Otra Vez. La película permite disfrutar de un reparto de grandes cómicos bajo la dirección de Mariano Ozores, un cineasta que rodaba de forma incansable y que lograba conectar con el público de la época. Este ciclo de comedia política promete carcajadas al tratar temas de actualidad pública desde una óptica humorística y desenfadada.

El precio de la fama

Filmin estrena La gran Lillian Hall, una película que cuenta con las interpretaciones de Jessica Lange, Kathy Bates y Pierce Brosnan. La historia sigue a una legendaria actriz de Broadway que, en pleno proceso de ensayos para un nuevo montaje, comienza a sufrir episodios de confusión y olvido.

La obra explora el conflicto de una mujer que ha dedicado su vida al teatro y que ahora debe enfrentar las duras exigencias de la realidad y el temor a perder su identidad. Es un drama emocional que profundiza en la psicología de las grandes divas de la escena.

Título original: The Great Lillian Hall

Género: Drama

País: Estados Unidos

Año: 2024

Duración: 110 minutos

Dirección: Michael Cristofer

Reparto: Jessica Lange (Lillian Hall), Kathy Bates (Edith Wilson), Lily Rabe (Margaret Tanner), Jesse Williams (David Flemming), Pierce Brosnan (Ty Maynard), Michael Rose (Carson), Cindy Hogan (Jane Stone), Keith Arthur Bolden (Dr. DeMayo), Jonathan Horne (George Tanner), Clayton Landey (Alvin Williams)

Fecha de estreno en España: 12 de mayo de 2026

Distribuidora: Filmin+

'La gran Lillian Hall'.

La muñeca poseída y la Mona Lisa

Movistar Plus ofrece varias novedades, empezando por Las malditas (Dollhouse), una propuesta de terror psicológico japonés. La película narra cómo una familia sumida en la depresión tras la muerte de su hija encuentra una muñeca idéntica a la pequeña, lo que desencadena sucesos inquietantes. También llega a la plataforma Natacha, una comedia de aventuras francesa ambientada en los años sesenta sobre una aspirante a azafata que termina custodiando la Mona Lisa en un vuelo hacia Nueva York.

Finalmente a Movistar Plus también llegan La resistencia invisible, una película sobre el Holocausto en la que un grupo de prisioneros planea una fuga de un campo de exterminio nazi para denunciar ante el mundo las atrocidades del régimen; y Ninja a cuadros: El orig3n, una película de animación danesa que mezcla acción y humor a través de la relación entre un adolescente y un ninja mágico.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles sin spoilers.