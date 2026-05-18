Descubren en Cartagena el cañón usado por Clint Eastwood en 'El bueno, el feo y el malo'

Un cañón expuesto en el Museo Histórico Militar de Cartagena ha sido identificado como la pieza utilizada por Clint Eastwood en la secuencia final de El bueno, el feo y el malo (1966), una de las películas más conocidas del director italiano Sergio Leone. El hallazgo lo ha realizado Diego Montero, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Cultural Sad Hill, tras cotejar documentación histórica y material cinematográfico relacionado con el rodaje.

La pieza se encuentra registrada en el museo cartagenero con el inventario MUE-5410 y corresponde a un cañón Whitworth fabricado en Manchester en 1873. Según la investigación realizada por Montero, se trata del mismo cañón empleado durante el rodaje de la escena final de la película protagonizada por Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef.

La identificación del cañón

Para confirmar la procedencia de la pieza, Montero comparó la información publicada en el libro Behind the Scenes of Sergio Leone's The Good, the Bad and the Ugly, de Peter J. Hanley, con la documentación conservada en el Museo Histórico Militar de Cartagena.

El análisis permitió vincular el cañón conservado en Cartagena con el utilizado por el equipo de Sergio Leone durante el rodaje desarrollado en distintos puntos de España en la década de los sesenta.

La Asociación Cultural Sad Hill ha explicado que el descubrimiento llega cuando faltan menos de dos meses para la conmemoración del 60 aniversario del rodaje de la película en la provincia de Burgos, uno de los escenarios principales del filme.

Un cañón británico de 1873

La pieza identificada es un cañón Whitworth de calibre 75 milímetros y ánima hexagonal, un modelo fabricado en Manchester en 1873 y empleado posteriormente durante la Tercera Guerra Carlista, desarrollada entre 1872 y 1876.

El cañón fue restaurado en 2010 por la Asociación de Amigos del Museo, formada por voluntarios británicos y españoles ya jubilados que colaboran de forma habitual en la conservación y recuperación de fondos históricos de la institución militar.

Actualmente, la pieza permanece expuesta en el Museo Histórico Militar de Cartagena como parte de su colección permanente.

El material militar utilizado por Sergio Leone

Durante el rodaje de El bueno, el feo y el malo, el equipo de Sergio Leone solicitó al entonces Museo del Ejército de Madrid distintos cañones y morteros originales de los siglos XVIII y XIX para recrear varias secuencias bélicas de la película.

Ese material fue trasladado bajo custodia militar hasta diferentes localizaciones de la provincia de Burgos, donde se grabaron algunas de las escenas más conocidas del western.

La Asociación Cultural Sad Hill ha señalado que el hallazgo incorpora ahora a Cartagena al conjunto de lugares vinculados históricamente con la producción cinematográfica, junto a enclaves como el valle del Arlanza, el desierto de Tabernas, la sierra madrileña o la zona de La Calahorra, en Granada.

No viajará a los actos del aniversario

La asociación también ha indicado que no será posible ceder el cañón para los actos conmemorativos previstos el próximo mes de julio en Burgos con motivo del aniversario del rodaje.

A pesar de ello, considera que la identificación de la pieza refuerza el interés cultural e histórico de los espacios relacionados con la película de Sergio Leone y con la conservación del patrimonio cinematográfico asociado al western rodado en España.