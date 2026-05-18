Pánico en Universal por 'La Odisea' 'woke' de Nolan: temor por el desastre de la película del año

Tras días de mofa en redes sociales respecto al casting de La Odisea, la esperada nueva película de Christopher Nolan en la que Elliot Page interpretaría a Aquiles y Lupita Nyong'o a Helena de Troya y su hermana Clitemnestra, el pánico ha hecho acto de aparición en los despachos de Universal. El film está siendo acusado de "woke" meses antes de su estreno, a lo que se añade la presencia del rapero Travis Scott en el papel de bardo o Zendaya como la diosa Atenea.

Un reparto excesivamente racializado, dicen sus críticos, que además atenta contra el trasfondo geográfico de la Antigua Grecia. La ambientación del relato mítico, que acontece en el soleado Mediterráneo, también contrasta con las oscuras imágenes del film, que según los usuarios de redes más bien se asemeja a las nubladas costas irlandesas.

Prueba de la gravedad de la situación y la verdadera inquietud del estudio, que habría invertido 250 millones de dólares en la película sin contar costes publicitarios, es que el habitualmente reservado Christopher Nolan ha concedido una entrevista a la revista Time para comentar algunas de esas decisiones creativas antes del estreno.

Según el británico, fichar a Travis Scott como bardo tiene que ver con la propia tradición oral y popular del rap moderno, que conecta con esa característica de la cultura griega. Sin entonar disculpa pública por el casting, ni hablar de la posible cancelación del film, Nolan ha evitado sin embargo comentar cualquier extremo de esa larga batalla cultural que el film ha vuelto a propiciar.

Mientras tanto, quien sí ha querido volver a echar leña al fuego ha sido el magnate Elon Musk, que ha vuelto a acusar al film de "hacer casting para premios" por la variedad racial de un casting de griegos más afroamericanos de lo habitual, aludiendo a las muchas normas para garantizar la diversidad de los premios Oscar.

Y en paralelo, naturalmente, también ha habido gente defendiéndolo, diciendo que la reacción está exagerada o tiene un componente racista/transfóbico, pidiendo ver antes el film (protagonizado por Matt Damon y Tom Holland) y llamando a la prudencia. Pero los "memes" del actor trans Elliot Page, antes Ellen Page (una de las protagonistas de Origen del propio Christopher Nolan) caracterizada como un lánguido Aquiles o incluso Rambo se suceden sin cesar.

En medio de toda la polémica, el actor Alec Baldwin también ha defendido a la actriz Lupita Nyong'o, de origen keniata, de comentarios como el del comentarista político y documentalista Matt Walsh, que aseguró que "nadie piensa que sea la mujer más bella del mundo", aludiendo al papel de una mujer negra como la mediterránea Helena de Troya. En el fondo de la cuestión, una cantidad de licencias que Nolan estaría acomodando más por la naturaleza de mito de La Odisea, que como historia real con mayúscula.

Nolan ha tenido que defender también algunos elementos del diseño de producción del film que los críticos aseguran tiene poco rigor histórico y se aproximan más a un film de ciencia ficción espacial como Dune. El director asegura que "existen dagas micénicas de bronce ennegrecido" y que "la teoría es que probablemente ya existían en aquella época de bronce ennegrecido. Se toma bronce, se le añade oro y plata, y luego se usa azufre... Con Agamenón, nuestra diseñadora de vestuario intenta transmitir su posición privilegiada con respecto a los demás. Eso se logra mediante materiales que serían muy costosos", explicó en la entrevista.