La nueva cohorte de productores de la saga Bond, ahora un producto Amazon tras la millonaria venta de Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, tiene una decisión que tomar. Junto al director Denis Villeneuve, todavía ocupado rodando la tercera parte de Dune, y el guionista Steven Knight, creador de Peaky Blinders, el estudio debe elegir por fin un rostro para el nuevo 007 tras la era Daniel Craig.

Y tienen dos opciones, la de un rostro conocido (las últimas informaciones apuntaban a Callum Turner) o uno menos consagrado en la gran pantalla. Y aquí entra el nombre de Tom Francis.

Tom Francis, británico de 26 años, habría realizado una audición para el papel en esta tardía etapa de desarrollo del film. Reconocido por sus papeles teatrales en el East End y Broadway, Francis no le haría ascos a un Bond musical, dadas sus tablas como cantante en obras como Rent o Sunset Boulevard. Pero tranquilos: Amazon tendrá en cuenta las aptitudes físicas del actor antes que las vocales.

La reputación de Tom Francis es fundamentalmente teatral, lo que no significa que se haya dejado caer por la gran y pequeña pantalla en series como la última temporada del thriller You (Netflix) o películas como Jay Kelly, de Noah Baumbach. Para el gran público internacional sigue siendo, en todo caso, una bonita cara anónima.

Pero es, junto al citado Callum Turner y Jacob Elordi (Frankenstein, Euphoria), uno de los contendientes en una lista que también incluye a Aaron Taylor-Johnson y Cosmo Jarvis, visto en la serie Shogun. Calidad como actor y proyección al estrellato no le faltan, al margen de que sea elegido o no por la multinacional para su franquicia más golosa.

En lo que respecta a Francis, ganó el premio Laurence Olivier por su trabajo en Sunset Boulevard y fue nominado a un premio Tony. El número de su interpretación en el distrito teatral de la ciudad de Nueva York se ha convertido en uno de los instantes memorables del teatro reciente. Su próxima gran aparición es en el film del director de acción Peter Berg The Mosquito Bowl, la historia de cuatro estrellas del fútbol universitario que se unen a los Marines durante la Segunda Guerra Mundial.