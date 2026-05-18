Un periodismo liberador: la cautivadora 'Yo creo en ti'

'Es sesión continua', la sección de cine clásico del programa Km0 de esRadio, ha dedicado su análisis a ‘Yo creo en ti’ (Call Northside 777). Película de cine negro estadounidense de 1948 dirigida por Henry Hathaway y protagonizada por James Stewart, Richard Conte y Lee J. Cobb.

Su trama está basada en una historia real, el caso Majczek y Marcinkiewicz, en el que dos hombres polaco-estadounidenses fueron condenados por el asesinato de un policía en Chicago en 1932. Más de 11 años después, en 1944, la investigación de dos periodistas del Chicago Times, John McPhaul y James McGuire, hizo posible que los acusados quedasen exonerados del crimen. Los verdaderos asesinos nunca fueron identificados.

En la película, Frank Wiecek es condenado a 99 años de prisión por asesinar a un agente de policía. Doce años después, su madre, que ha ahorrado 5.000 dólares fregando suelos, publica un anuncio en un periódico ofreciendo dicho dinero como recompensa a quien aporte información que permita descubrir al verdadero criminal y liberar a su hijo.

Antolín de la Torre, director de la sección en Km0, deja claro que "la película os va a cautivar desde el principio porque es una mezcla de una historia absolutamente real, de cine negro, periodismo, errores judiciales y grandes actores clásicos" y afirma que "ayudó a popularizar la idea de revisar condenas antiguas cuando aparecen nuevas pruebas". De la Torre también explica el título original ‘Call Northside 777’ alude al "antiguo sistema telefónico de Chicago, ya que en los años 40 las centralitas utilizaban nombres como Northside, Fairfax o Pennsylvania. Eso daba al título un aire totalmente auténtico para el público de la época. Además, el título proviene del teléfono del anuncio que publica en un periódico de Chicago la madre del preso ofreciendo 5.000 dólares al que aporte pruebas de la inocencia de su hijo".

Además, entre las muchas curiosidades que menciona, Antolín destaca que "el hombre que aparece haciendo la prueba del polígrafo al personaje interpretado por Richard Conte fue el inventor de dicha máquina detectora de mentiras, Leonarde Keeler, que se interpretó a sí mismo en la película". También que "esa recompensa de 5000$ por información en 1944 valdría 89 660$ en 2025".

Un gran elenco brillantemente dirigido

Respecto a los actores, de la Torre comenta que "James Stewart creyó mucho en el proyecto y aceptó bajar su caché y cobrar menos porque consideraba que el guion era muy serio y diferente al típico thriller. Stewart no es aquí el héroe optimista típico ni el aventurero romántico, si no un periodista cansado, incrédulo y muy humano".

Por otro lado, "Richard Conte venía del cine negro puro y era conocido por interpretar gánsteres y personajes ambiguos. Con él, el espectador duda constantemente si es inocente o está manipulando al periodista, lo cual hace que la película sea mucho más interesante".

Respecto a la Lee J. Cobb, indica que "era famoso por su enorme fuerza escénica ya que venía del teatro neoyorquino y tenía fama de dominar cada escena, aunque apareciera pocos minutos. Años después, encarnaría a uno de los jurados principales en ‘12 Hombres sin piedad’".

Y no se olvida de Kasia Orzazewski, la actriz que interpretó a la madre del preso, subrayando que "emocionó al público de la época a pesar de no tener una experiencia cinematográfica importante, pero su interpretación fue tan convincente que muchos espectadores creían que era realmente una inmigrante polaca auténtica".

Respecto al director, Henry Hathaway, Antolín insiste en que "fue uno de los grandes de la época y que, con este film ganó el premio a Mejor director en el Festival de cine de Locarno". Además, destaca que "la rodó en el estado de Illinois utilizando, siempre que fue posible, los lugares reales asociados a la historia". También que "fue el primer largometraje producido por Hollywood que se rodó íntegramente en localizaciones de Chicago y se pueden ver muchos lugares famosos como el Merchandise Mart, la Misión Polaca Holy Trinity y el edificio Wrigley en la avenida North Michigan".