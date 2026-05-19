Este remake de la británica Ocho sentencias de muerte cuenta en clave de comedia negra y criminal la carrera de asesinatos del personaje de Glen Powell, un rico heredero (o casi) que decide quitarse de en medio a la competencia... y descubre que es extremadamente bueno haciéndolo.

Juanma González (@confecinepata) descubre qué tal está la película en esta video crítica para el canal @LDCultura. No te olivdes de dejar tu comentario, seguir el canal y sobr todo hacer clic en "like" para que el vídeo llegue a más gente.

La dirección corre a cargo de John Patton Ford (Emily la estafadora) en lo que supone su segundo largometraje. En el film, Becket Redfellow (Glen Powell) es el heredero repudiado de una familia obscenamente rica. Para recuperar la fortuna que le fue negada al nacer, llevará a cabo un ambicioso plan: eliminar a los siete familiares que se interponen en su camino, incluyendo a su propio abuelo (Ed Harris). Aunque también tendrá que lidiar con la complicada relación con Julia (Margaret Qualley), su primer amor.

Una sátira a la élite empresarial moderna pero tambien una comedia "noir" y negra donde Margaret Qualley echa chispas. En sus pocas secuencias se erige con facilidad como lo mejor de un film más que correcto en el que, en realidad, destacan todas sus interpretaciones, y en el que Glen Powell empieza a definir su línea de acción tras otros films con cierto peso y comentario social como The Running Man y Hit Man.