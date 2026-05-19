Dicen que en España no se cuida a sus ídolos. Y, al menos en el caso de Gil Parrondo, el legendario diseñador de producción que trabajó en películas como Patton, Espartaco o Doctor Zhivago, así como en títulos españoles como Canción de cuna o You're the One, de José Luis Garci, hay todavía varias cuentas que saldar. Desde su muerte en 2016, numerosas instituciones culturales han reconocido su legado como uno de los grandes maestros de la escenografía, y ahora el Ayuntamiento de Madrid rinde honor a los 75 años de carrera del artista.

Nacido en Luarca, Asturias, en 1921, desarrolló un currículum extraordinario que abarcó más de siete décadas y más de doscientas películas, trabajando tanto en producciones españolas como en grandes eventos internacionales rodados en nuestro país.

Parrondo destacó desde el principio por una formación artística y arquitectónica especialmente abundante, lo que le permitió adecuarse a la sensibilidad de directores como Stanley Kubrick y David Lean a la vez que combinaba una adecuada precisión histórica.

El resultado fue una carrera laureada en Hollywood y en el cine europeo consagrada con sendos Óscar a la mejor dirección artística por Patton (1970) y Nicolás y Alejandra (1971), amén de cuatro premios Goya en nuestro país. Todos ellos, por cierto, presentes en la exposición junto a objetos como la mesa de trabajo de Gil Parrondo, fotografías, bocetos, dibujos y planos y otros premios como la Medalla de Oro de las Bellas Artes.

Parrondo, en el funeral de Alfredo Landa | Cordon Press

La exposición Gil Parrondo, creador de sueños. 75 años de dirección artística cinematográfica se exhibe en la Casa del Reloj madrileña gracias a la colaboración de Inma Parrondo, hija del artista, y el comisario Óscar Sempere, cercano también a la obra del artista. De sus inicios en Asturias al trabajo con su maestro, Sigfrido Burman, la exposición incluye decenas de fotografías con cineastas míticos y un gran énfasis en imágenes e información de las localizaciones reales sobre las cuales Parrondo erigiría sus planos.

Su impronta visual colorida pero realista y monumental le reportó todo el prestigio necesario para las grandes producciones históricas que acapararon el Hollywood clásico. Directores como Orson Welles o Anthony Mann vieron sus obras beneficiadas y reforzadas por el arte de Parrondo. Lawrence de Arabia, Doctor Zhivago, Espartaco y El Cid mostraron su capacidad para diseñar decorados y espacios cinematográficos a la altura de sus protagonistas.

Continuó trabajando activamente en cine y televisión hasta el final, demostrando una pasión constante. Pero en España, su gran aportación la hizo con el célebre ganador del Óscar José Luis Garci, por cuyas películas Canción de cuna, You're the One, Tiovivo c. 1950 y Ninette recibió nada menos que cuatro premios Goya.

La exposición en la Casa del Reloj de Arganzuela (Paseo de la Chopera, 6, en Madrid) estará disponible hasta el 30 de junio. Dividida en 11 partes, está organizada por la Concejalía del Distrito de Arganzuela de Madrid y Ardentía Producciones, y llega apoyada por el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), la Filmoteca Española, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Filmoteca de Cataluña, el Principado de Asturias y la Asociación Española de Dirección Artística Audiovisual (Aedaa).

La exposición madrileña se suma a otras celebradas en Gijón o la localidad de Valdés a la hora de recorrer todos los extremos de la vida laboral de Gil Parrondo, mito del cine español y universal.