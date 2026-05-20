Almodóvar traslada sus lecciones de moral a Cannes: "Europa nunca debe someterse a Trump"

El cineasta manchego Pedro Almodóvar ha vuelto a aprovechar el escaparate internacional del Festival de Cannes para ejercer su habitual rol de portavoz político y social, asegurando que los artistas tienen el "deber moral" de pronunciarse sobre las situaciones que atraviesa la sociedad. Durante la rueda de prensa de su último largometraje, Amarga Navidad —que compite por la Palma de Oro en una sección oficial con notable presencia española junto a El ser querido de Rodrigo Sorogoyen y La bola negra de Los Javis—, el director no ha escatimado en proclamas grandilocuentes, advirtiendo con severidad que "Europa nunca debe someterse a Trump".

Desde su posición de creador consagrado, ha argumentado que los artistas deben pronunciarse, ya que, a su juicio, lo peor que podría pasar es permanecer en silencio o ser censurados. En un tono aleccionador, ha manifestado que cree que están obligados, que tienen la obligación moral de hablar de todas estas cosas. El realizador ha extendido esta exigencia de militancia al conjunto del continente frente a los liderazgos internacionales que no son de su agrado, señalando que, como europeos, también tienen que convertirse en una especie de escudo frente "a estos monstruos, como Trump, Netanyahu o el ruso". En su vehemente llamamiento a la resistencia colectiva, ha insistido en que tienen que actuar como un escudo frente a esta locura y ha reiterado que Europa no debe someterse nunca a Trump.

En este mismo marco, y adoptando un perfil de juez de la geopolítica global, el realizador ha exigido a los líderes mundiales que respeten las leyes internacionales. De manera muy concreta, se ha dirigido al presidente de los Estados Unidos, afirmando que "debe saber que hay un límite para todo su delirio y locuras", al tiempo que ha remarcado la soberanía del continente de forma tajante al insistir en que "Europa nunca va a rendir vasallaje a las políticas de Trump". El cineasta, que durante su comparecencia ante los medios de comunicación ha lucido una chapa con el lema "Palestina libre" como parte de su calculada puesta en escena, ha querido profundizar en los supuestos peligros que acechan a las sociedades actuales. A este respecto, ha afirmado con pesimismo que el silencio y el miedo son "síntomas de que las cosas van mal" y ha precisado de manera alarmista que se trata de una señal grave de que la democracia se está desmoronando.

Por último, Almodóvar ha trasladado su preocupación al terreno corporativo de la industria cinematográfica, un sector tradicionalmente propenso a la queja por las presiones externas. El cineasta ha señalado que a los artistas les afecta mucho la preocupación por la censura. Esta reflexión ha surgido al ser preguntado por la crisis de Hollywood y la amenaza de Canal Plus, cuyo director insinuó recientemente la posibilidad de incluir en una lista negra a aquellos artistas que firmaran una carta abierta en contra del principal accionista de la compañía mediática, un conflicto sectorial que el director manchego no ha dudado en elevar a la categoría de crisis democrática global.