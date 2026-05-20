Arnold Schwarzenegger confirma que 'King Conan' comenzará a rodarse en 2027

Arnold Schwarzenegger ha confirmado que King Conan, la nueva película centrada en el legendario guerrero cimerio, comenzará su rodaje el próximo año. El actor austríaco, que dio vida al personaje en las dos películas estrenadas en los años 80, asegura que el proyecto ya es una realidad y que la historia mostrará a un Conan envejecido, alejado de su época de esplendor.

Schwarzenegger anunció el inicio de la producción en declaraciones a TheArnoldFans, donde explicó que llevaba una década intentando sacar adelante la película. "El año que viene haremos King Conan. Es una realidad y estoy entusiasmado", afirmó el intérprete, que también señaló que su intención era encontrar "un gran guion" y a alguien que entendiera tanto la obra de Robert E. Howard como el imaginario visual del ilustrador Frank Frazetta.

El actor también expresó su deseo de que John Milius, director de Conan, el bárbaro (1982), participe como productor en esta nueva entrega, aunque por ahora no existe confirmación oficial sobre su implicación. Sí está confirmado que Christopher McQuarrie, responsable de las últimas películas de Misión: Imposible, asumirá la dirección y el guion del proyecto.

A sus 78 años, Schwarzenegger considera que este es el momento adecuado para recuperar al personaje. Según explicó, la idea de King Conan solo tiene sentido mostrando a un héroe envejecido y vulnerable. "Ya no está en la forma en la que estaba en su época de esplendor y la gente está intentando acabar con él", señaló.

El actor comparó además el tono de la película con Sin perdón, el wéstern dirigido y protagonizado por Clint Eastwood. "Será muy parecida a eso, pero con batallas extraordinarias", afirmó. Durante el Arnold Sports Festival ya adelantó que la cinta incluirá "violencia, magia, criaturas y cosas por el estilo".

Por el momento, King Conan no tiene fecha de estreno confirmada ni se han anunciado más incorporaciones al reparto o al equipo creativo. La película supondrá el regreso de Schwarzenegger a una franquicia que contó con dos entregas protagonizadas por él en los años 80 y que fue reiniciada en 2011 con una nueva versión encabezada por Jason Momoa.