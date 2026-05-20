Malestar en Cannes durante la proyección de Almodóvar: evacúan de urgencia la sala

Pedro Almodóvar recibió "muy, muy, muy emocionado" la ovación de más de ocho minutos que la audiencia del Gran Teatro Lumière dedicó a su película Amarga Navidad, que compite por la Palma de Oro de Cannes y que hoy celebró su estreno de gala.

Pero en otra proyección, para los periodistas, que se celebraba en paralelo a la de la gala, se produjo un incidente que obligó a intervenir a un equipo de emergencias sanitarias y que mantuvo interrumpido el pase durante unos 30 minutos, según confirmaron a EFE fuentes del Palacio de Festivales donde se celebra el certamen.

Una persona sufrió "una emergencia médica en el cine Bazin". La proyección se interrumpió de inmediato y "se evacuó la sala para que los servicios de emergencia pudieran atenderla", reza el comunicado del festival. La persona estaba "consciente y receptiva" antes de ser trasladada al hospital para recibir atención médica. "Una vez finalizada la intervención, la proyección se reanudó desde el principio de la película", concluyen.

Amarga Navidad, que ya se estrenó en España en el mes de marzo, participa en la competición del festival y mañana miércoles se presentará en una rueda de prensa.

La película se centra en el proceso de escritura de un director de cine (interpretado por Sbaraglia y que es un evidente reflejo de Almodóvar) que prepara el guion para su nueva película.

Esta es la séptima vez que Almodóvar compite por la Palma de Oro en Cannes, un festival que siempre le ha tratado muy bien pero que nunca le ha entregado el premio más importante.

El cineasta español compitió con Todo sobre mi madre (1999), Volver (2006), Los abrazos rotos (2009), La piel que habito (2011), Julieta (2016), Dolor y gloria (2019) y ahora con Amarga Navidad.

Y ha ganado el galardón de mejor dirección por Todo sobre mi madre y el de mejor guion por Volver, además de los premios de interpretación para las mujeres de esa última cinta —Penélope Cruz, Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo y Chus Lampreave—, y para Antonio Banderas, por Dolor y gloria.

Amarga Navidad es la segunda película española que se puede ver en la competición de Cannes tras El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y falta por presentarse La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo.