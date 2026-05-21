'The Mandalorian and Grogu': el western espacial que puede salvar Star Wars

La película de esta semana, sin lugar a dudas, es The Mandalorian and Grogu, una ambiciosa adaptación cinematográfica de la famosísima serie de televisión de la plataforma Disney+. Tengo que reconocer que soy bastante escéptico respecto al rumbo de la franquicia Star Wars desde que finalizara la trilogía original. La mayoría de los productos posteriores han carecido de la calidad necesaria, incluso siendo bastante malas algunas de las precuelas.

Sin embargo, esta nueva entrega en la gran pantalla despierta un gran interés gracias al indudable éxito televisivo que arrastra la producción original. La trama de la película recupera a los dos personajes centrales que cautivaron a la audiencia en la pequeña pantalla: el cazarrecompensas enmascarado, interpretado por Pedro Pascal, y el pequeño Grogu, popularmente conocido en todo el mundo como Baby Yoda. La estructura de la historia es esencialmente un western espacial donde un héroe solitario debe enfrentarse a un entorno hostil.

'The Mandalorian y Grogu'.

En este caso, el protagonista tiene la misión de localizar a un misterioso villano sin rostro, un pretexto argumental sencillo que sirve para hilvanar una serie de aventuras a lo largo de un metraje que destaca por su espectacularidad visual. En el apartado puramente técnico, la producción ha reducido drásticamente el uso de los cromas o pantallas verdes. En su lugar, el equipo técnico ha apostado firmemente por rodar en escenarios reales y construidos, lo que aporta una innegable calidad de imagen y un realismo que se percibe en cada plano.

Como detalle de interés para los seguidores, el personaje de Pedro Pascal se despoja de su máscara en una ocasión, permitiendo ver el rostro del actor más allá de su imponente presencia física. Esto no es un spoiler ya que lo muestra el tráiler.

Pincha en el vídeo para descubrir todos los detalles sin spoilers.