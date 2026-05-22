Existe un fenómeno cinematográfico tan recurrente como eficaz que no debe perderse: el uso de baladas románticas para cerrar películas de acción desenfrenada. Bajo el sugerente título de 'canciones ñoñas que terminan películas machirulas', en Prohibido contar ovejas se explora cómo grandes éxitos del pop y el rock han servido de contrapunto emocional a explosiones, persecuciones y dosis masivas de testosterona en la gran pantalla.

La primera parada obligatoria es el clásico de 1986 Take My Breath Away, interpretado por Berlin para la película Top Gun. Esta pieza, producida y compuesta por el legendario Giorgio Moroder, no solo se alzó con el Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción original, sino que definió una época. Los tertulianos de esRadio recuerdan que el tema estuvo a punto de ser interpretado por el grupo Blondie y comentan cómo su éxito internacional supuso paradójicamente el inicio del fin para la banda Berlin, debido a las tensiones internas surgidas por el drástico cambio de estilo hacia el pop más comercial.

El recorrido continúa con Kiss From a Rose, el éxito de Seal que formó parte de la banda sonora de Batman Forever. A pesar de que la cinta dirigida por Joel Schumacher recibió críticas mixtas por su tono colorista, la canción se convirtió en un auténtico himno. En el estudio se destaca el acierto de los ejecutivos de Warner al rescatar este tema del segundo álbum del cantante para reforzar la promoción del filme.

No podía faltar en este análisis la figura de Michael Bay y su superproducción Armageddon. La canción I Don't Want to Miss a Thing, interpretada por Aerosmith, representa el cénit de este fenómeno. La voz rasgada de Steven Tyler acompaña el sacrificio del protagonista, logrando que una película de acción pura y dura concluya con un clímax de emotividad desbordada. La estética de Bay, caracterizada por su ritmo frenético, encuentra en este tipo de baladas el equilibrio necesario para humanizar a sus héroes de acción.

El repaso incluye también Take me home, la colaboración entre Joe Cocker y Bekka Bramlett para la película Blown Away, titulada en España como Volar por los Aires. Protagonizada por Jeff Bridges y Tommy Lee Jones, la cinta es recordada por sus espectaculares efectos especiales en Boston. Juanma González subraya que esta canción de Cocker aporta una profundidad humanista necesaria tras dos horas de tensión y detonaciones constantes, demostrando que incluso el cine de género más explosivo busca una conexión sentimental con su público al llegar a los títulos de crédito.

El toque épico y romántico llega de la mano de I Want to Spend My Lifetime Loving You, el dueto de Marc Anthony y Tina Arena para La Máscara del Zorro. Dirigida por Martin Campbell y con Steven Spielberg en la producción, la película consolidó el estrellato de Antonio Banderas. En esRadio se destaca el papel del fallecido compositor James Horner, quien tras el éxito de Titanic se convirtió en el referente absoluto para crear melodías románticas de gran calado que supieran elevar el tono de las producciones de aventuras más ambiciosas.

Para cerrar la sección, toca sacar a colación la saga Avatar de James Cameron. Aunque se menciona el título de la futura entrega Avatar: Fire and Ash, el análisis se centra en temas como Dream as One, de Miley Cyrus. A pesar de que la repercusión de estas canciones actuales parece menor que la de los clásicos de los ochenta y noventa, los colaboradores coinciden en que la industria de Hollywood sigue confiando en voces potentes y arreglos orquestales para asegurar que el espectador abandone la sala con una sensación de trascendencia emocional.