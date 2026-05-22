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El orden cronológico definitivo para ver todas las películas y series de 'Star Wars'

Desde The Acolyte hasta los últimos episodios, te ofrecemos la secuencia temporal exacta de la franquicia para disfrutar sin perder el hilo.

Desde The Acolyte hasta los últimos episodios, te ofrecemos la secuencia temporal exacta de la franquicia para disfrutar sin perder el hilo.
Imagen de la película La Guerra de las Galaxias El Imperio Contraataca | Archivo

Desde que la franquicia de Star Wars la compró Disney y con la llegada del streaming todo su universo no ha parado de crecer. Para que nadie se pierda, enumeramos el orden cronológico de todas las películas y series de Star Wars:

  1. Las aventuras de los jóvenes Jedi
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2023
    • Temporadas: 3
    • Capítulos: 55
  2. The Acolyte
    • Tipo: Serie
    • Año: 2024
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 8
  3. Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
    • Tipo: Película
    • Año: 1999
  4. Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones
    • Tipo: Película
    • Año: 2002
  5. Star Wars: La guerra de los clones
    • Tipo: Película de animación
    • Año: 2008
  6. Star Wars: La guerra de los clones
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2008
    • Temporadas: 7
    • Capítulos: 133
  7. Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
    • Tipo: Película
    • Año: 2005
  8. Star Wars: La remesa mala
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2021
    • Temporadas: 3
    • Capítulos: 47
  9. Las crónicas del inframundo
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2025
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 6
  10. Maul: Señor de las sombras
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2026
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 10
  11. Las crónicas de los Jedi
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2021
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 6
  12. Han Solo: Una historia de Star Wars
    • Tipo: Película
    • Año: 2018
  13. Obi-Wan Kenobi
    • Tipo: Serie
    • Año: 2022
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 6
  14. Las crónicas del Imperio
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2021
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 6
  15. Star Wars Rebels
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2014
    • Temporadas: 4
    • Capítulos: 74
  16. Andor
    • Tipo: Serie
    • Año: 2022
    • Temporadas: 2
    • Capítulos: 24
  17. Rogue One: Una historia de Star Wars
    • Tipo: Película
    • Año: 2016
  18. Episodio IV: La guerra de las galaxias - Una nueva esperanza
    • Tipo: Película
    • Año: 1977
  19. Episodio V: La guerra de las galaxias - El Imperio contraataca
    • Tipo: Película
    • Año: 1980
  20. Episodio VI: La guerra de las galaxias - El retorno del Jedi
    • Tipo: Película
    • Año: 1983
  21. The Mandalorian
    • Tipo: Serie
    • Año: 2019
    • Temporadas: 3
    • Capítulos: 24
  22. El libro de Boba Fett
    • Tipo: Serie
    • Año: 2021
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 7
  23. Ahsoka
    • Tipo: Serie
    • Año: 2023
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 8
  24. Star Wars: Tripulación perdida
    • Tipo: Serie
    • Año: 2024
    • Temporadas: 1
    • Capítulos: 8
  25. The Mandalorian & Grogu
    • Tipo: Película
    • Año: 2026
  26. Star Wars Resistance
    • Tipo: Serie de animación
    • Año: 2018
    • Temporadas: 2
    • Capítulos: 40
  27. Episodio VII: Star Wars - El despertar de la Fuerza
    • Tipo: Película
    • Año: 2015
  28. Episodio VIII: Star Wars - Los últimos Jedi
    • Tipo: Película
    • Año: 2017
  29. Episodio IX: Star Wars - El ascenso de Skywalker
    • Tipo: Película
    • Año: 2019

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