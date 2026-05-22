El orden cronológico definitivo para ver todas las películas y series de 'Star Wars'

Desde que la franquicia de Star Wars la compró Disney y con la llegada del streaming todo su universo no ha parado de crecer. Para que nadie se pierda, enumeramos el orden cronológico de todas las películas y series de Star Wars:
- Las aventuras de los jóvenes Jedi
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2023
- Temporadas: 3
- Capítulos: 55
- The Acolyte
- Tipo: Serie
- Año: 2024
- Temporadas: 1
- Capítulos: 8
- Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma
- Tipo: Película
- Año: 1999
- Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones
- Tipo: Película
- Año: 2002
- Star Wars: La guerra de los clones
- Tipo: Película de animación
- Año: 2008
- Star Wars: La guerra de los clones
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2008
- Temporadas: 7
- Capítulos: 133
- Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith
- Tipo: Película
- Año: 2005
- Star Wars: La remesa mala
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2021
- Temporadas: 3
- Capítulos: 47
- Las crónicas del inframundo
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2025
- Temporadas: 1
- Capítulos: 6
- Maul: Señor de las sombras
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2026
- Temporadas: 1
- Capítulos: 10
- Las crónicas de los Jedi
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2021
- Temporadas: 1
- Capítulos: 6
- Han Solo: Una historia de Star Wars
- Tipo: Película
- Año: 2018
- Obi-Wan Kenobi
- Tipo: Serie
- Año: 2022
- Temporadas: 1
- Capítulos: 6
- Las crónicas del Imperio
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2021
- Temporadas: 1
- Capítulos: 6
- Star Wars Rebels
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2014
- Temporadas: 4
- Capítulos: 74
- Andor
- Tipo: Serie
- Año: 2022
- Temporadas: 2
- Capítulos: 24
- Rogue One: Una historia de Star Wars
- Tipo: Película
- Año: 2016
- Episodio IV: La guerra de las galaxias - Una nueva esperanza
- Tipo: Película
- Año: 1977
- Episodio V: La guerra de las galaxias - El Imperio contraataca
- Tipo: Película
- Año: 1980
- Episodio VI: La guerra de las galaxias - El retorno del Jedi
- Tipo: Película
- Año: 1983
- The Mandalorian
- Tipo: Serie
- Año: 2019
- Temporadas: 3
- Capítulos: 24
- El libro de Boba Fett
- Tipo: Serie
- Año: 2021
- Temporadas: 1
- Capítulos: 7
- Ahsoka
- Tipo: Serie
- Año: 2023
- Temporadas: 1
- Capítulos: 8
- Star Wars: Tripulación perdida
- Tipo: Serie
- Año: 2024
- Temporadas: 1
- Capítulos: 8
- The Mandalorian & Grogu
- Tipo: Película
- Año: 2026
- Star Wars Resistance
- Tipo: Serie de animación
- Año: 2018
- Temporadas: 2
- Capítulos: 40
- Episodio VII: Star Wars - El despertar de la Fuerza
- Tipo: Película
- Año: 2015
- Episodio VIII: Star Wars - Los últimos Jedi
- Tipo: Película
- Año: 2017
- Episodio IX: Star Wars - El ascenso de Skywalker
- Tipo: Película
- Año: 2019