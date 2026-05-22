El orden cronológico definitivo para ver todas las películas y series de 'Star Wars'

Desde que la franquicia de Star Wars la compró Disney y con la llegada del streaming todo su universo no ha parado de crecer. Para que nadie se pierda, enumeramos el orden cronológico de todas las películas y series de Star Wars:

Las aventuras de los jóvenes Jedi Tipo: Serie de animación

Año: 2023

Temporadas: 3

Capítulos: 55 The Acolyte Tipo: Serie

Año: 2024

Temporadas: 1

Capítulos: 8 Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma Tipo: Película

Año: 1999 Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones Tipo: Película

Año: 2002 Star Wars: La guerra de los clones Tipo: Película de animación

Año: 2008 Star Wars: La guerra de los clones Tipo: Serie de animación

Año: 2008

Temporadas: 7

Capítulos: 133 Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith Tipo: Película

Año: 2005 Star Wars: La remesa mala Tipo: Serie de animación

Año: 2021

Temporadas: 3

Capítulos: 47 Las crónicas del inframundo Tipo: Serie de animación

Año: 2025

Temporadas: 1

Capítulos: 6 Maul: Señor de las sombras Tipo: Serie de animación

Año: 2026

Temporadas: 1

Capítulos: 10 Las crónicas de los Jedi Tipo: Serie de animación

Año: 2021

Temporadas: 1

Capítulos: 6 Han Solo: Una historia de Star Wars Tipo: Película

Año: 2018 Obi-Wan Kenobi Tipo: Serie

Año: 2022

Temporadas: 1

Capítulos: 6 Las crónicas del Imperio Tipo: Serie de animación

Año: 2021

Temporadas: 1

Capítulos: 6 Star Wars Rebels Tipo: Serie de animación

Año: 2014

Temporadas: 4

Capítulos: 74 Andor Tipo: Serie

Año: 2022

Temporadas: 2

Capítulos: 24 Rogue One: Una historia de Star Wars Tipo: Película

Año: 2016 Episodio IV: La guerra de las galaxias - Una nueva esperanza Tipo: Película

Año: 1977 Episodio V: La guerra de las galaxias - El Imperio contraataca Tipo: Película

Año: 1980 Episodio VI: La guerra de las galaxias - El retorno del Jedi Tipo: Película

Año: 1983 The Mandalorian Tipo: Serie

Año: 2019

Temporadas: 3

Capítulos: 24 El libro de Boba Fett Tipo: Serie

Año: 2021

Temporadas: 1

Capítulos: 7 Ahsoka Tipo: Serie

Año: 2023

Temporadas: 1

Capítulos: 8 Star Wars: Tripulación perdida Tipo: Serie

Año: 2024

Temporadas: 1

Capítulos: 8 The Mandalorian & Grogu Tipo: Película

Año: 2026 Star Wars Resistance Tipo: Serie de animación

Año: 2018

Temporadas: 2

Capítulos: 40 Episodio VII: Star Wars - El despertar de la Fuerza Tipo: Película

Año: 2015 Episodio VIII: Star Wars - Los últimos Jedi Tipo: Película

Año: 2017 Episodio IX: Star Wars - El ascenso de Skywalker Tipo: Película

Año: 2019