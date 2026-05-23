Los Javis ganan en Cannes con una polémica película que explota a Lorca como icono gay

Los españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, por La bola negra, y el polaco Pavel Pawlikowski, por Fatherland, ganaron hoy, ex aequo, el premio a la mejor dirección de la 79.ª edición del Festival de Cannes.

Se trata de una película que parece diseñada para sembrar polémica cultural al reivindicar a Federico García Lorca como icono gay y atribuir su asesinato a un crimen fascista por su homosexualidad, desplazando otras causas sociales o políticas.

Un premio que anteriormente solo habían ganado dos directores españoles: Luis Buñuel y Pedro Almodóvar, que precisamente se va de vacío en esta edición con su Amarga Navidad.

Por otro lado, Fjord, del rumano Cristian Mungiu y protagonizada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, ganó la Palma de Oro del evento, la segunda que recibe el realizador tras la de 4 meses, 3 semanas, 2 días en 2007.

Este es el listado completo del palmarés de la 79.ª edición del Festival de Cannes, decidido por un jurado presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook:

-- Palma de Oro: Fjord, de Cristian Mungiu.

-- Gran Premio: Minotauro, de Andrei Zviaguintsev.

Here’s some of the Javis’ speech pic.twitter.com/UaPUkUPopk — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) May 23, 2026

-- Premio ex aequo a la mejor dirección: Javier Ambrossi y Javier Calvo, por La bola negra, y Pavel Pawlikowski, por Fatherland.

-- Premio al mejor guion: Emmanuel Marre, por Notre Salut.

-- Premio del Jurado: Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure), de Valeska Grisebach.

-- Premio a la mejor actriz: Virginie Efira y Tao Okamoto, por Soudain.

-- Premio al mejor actor: Emmanuel Machia y Valentin Campagne, por Coward.

-- Cámara de Oro a la mejor ópera prima: Ben'Imana, de Marie Clementine Dusabejambo.

-- Palma de Oro al mejor cortometraje: Para los contrincantes, de Federico Luis.

Segunda Palma para Mungiu

"Nos hace felices, pero habrá que esperar 20 años para saber cuáles eran las mejores películas", manifestó Mungiu al recoger el galardón, anunciado en la gala de clausura por el presidente del jurado, el director surcoreano Park Chan-wook.

Fjord narra el periplo judicial de una pareja rumano-noruega interpretada por Renate Reinsve y Sebastian Stan, muy religiosa y con cinco hijos, que se instala en Noruega, en un pueblo al final de un fiordo.

Traban amistad con sus vecinos, pero cuando el profesorado de la escuela a la que van los niños descubre hematomas en el cuerpo de uno de ellos, la comunidad los relaciona inmediatamente con la educación ultraconservadora y religiosa que reciben y acaban perdiendo la custodia.

Los Javis, premiados | Cordon Press



Mungiu aseveró que con esta película han "corrido un riesgo", el de "elevar la voz" frente a los peligros a los que estamos expuestos como sociedad y contar "cosas que la gente no se atreve a decir en público".

"Las sociedades hoy están fracturadas, radicalizadas. Este filme es un compromiso contra toda forma de integrismo, es un mensaje de tolerancia, inclusión, empatía. Son palabras maravillosas que a todos nos gustan, pero hay que aplicarlas más a menudo", consideró.

Dijo que el estado del mundo hoy "no es el mejor" y que no está "orgulloso" de cómo se lo "dejamos a nuestros hijos".

Por eso subrayó que, antes de "pedirles hacer un cambio" a las nuevas generaciones, es necesario que el esfuerzo "empiece con nosotros".

Y para ello "es importante en el cine hablar de cosas pertinentes" y comprender la dirección en la que va el mundo, algo que se puede hacer "observando a la gente a nuestro alrededor".

Las películas de Mungiu ya habían sido premiadas tres veces en Cannes: Graduación (2016) fue recompensada con el premio de dirección; Más allá de las colinas, que cosechó el premio al mejor guion y a la mejor interpretación femenina en 2012 (Cosmina Stratan), y 4 meses, 3 semanas, 2 días, que fue la Palma de Oro de 2007.