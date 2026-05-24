60 años de Doctor Zhivago: el taquillazo rodado en España con nieve de plástico y sal

Se han cumplido sesenta años del estreno en España de Doctor Zhivago, una de las películas más taquilleras de la época, que tiene una particularidad: figura como producción británico-estadounidense, a pesar de que quien puso el dinero fue el italiano Carlo Ponti, asociado con la MGM. En su realización, además, participaron numerosos técnicos y actores españoles, algo que no aparece en la ficha cinematográfica oficial.

Sabido es que el argumento estaba basado en la novela del escritor soviético Borís Pasternak, galardonado con el Nobel de Literatura en 1958, un libro que estaba prohibido en la Unión Soviética. Lo sacó de contrabando un periodista italiano, corresponsal en Moscú, jugándose, al menos, su estancia profesional en la capital rusa, y se lo entregó al editor Giangiacomo Feltrinelli. Los derechos para llevar la novela al cine los adquirió el avispado Carlo Ponti. Se dijo que este pretendía uno de los papeles principales para su esposa, Sophia Loren. Fuera o no cierto, el director de la película, David Lean, supo elegir a quien creyó la más adecuada: una talentosa actriz británica llamada Julie Christie, que bordó su papel de Lara. Un año después, la actriz ganaría el Oscar por su papel en Darling.

Se necesitaba nieve... y aquel año apenas nevó

El argumento de Doctor Zhivago estaba centrado en la Revolución rusa de 1917. Su protagonista era un médico y poeta, casado pero enamorado a su vez de la joven Lara, la amante de un turbio personaje.

David Lean barajó junto a los productores los nombres para los personajes principales. El papel de Tonya, la esposa de Zhivago, pudo haber sido interpretado por actrices que iban desde Jane Fonda a Sarah Miles, pasando por Audrey Hepburn; al final, fue a manos de Geraldine Chaplin, quien, a su buen quehacer, añadía el plus publicitario de ser la hija de Charlot.

Por su parte, Marlon Brando y James Mason desecharon el papel de Komarovski, el amante de Lara, porque el rodaje, previsto para un año, les parecía excesivo. Lo interpretaría Rod Steiger con su eficacia habitual. En cuanto al papel del doctor Zhivago, que finalmente encarnó Omar Sharif, en un principio el actor iba a ser Strelnikov, el ardiente revolucionario, pero ese personaje acabó en manos de Tom Courtenay. Peter O'Toole era el preferido por Lean para levantar el reparto, y también se lo ofrecieron a Paul Newman, a Dirk Bogarde o a Max von Sydow; por último, el elegido fue Sharif, que estuvo perfecto como Zhivago. Este último, según se decía, estaba muerto de miedo por la responsabilidad del personaje, y se quejaba de que el guion que le entregaron se iba acortando por decisión del director.

Hubo problemas de todas clases en un rodaje tan largo, de casi doce meses. El principal fue que en los exteriores se necesitaba nieve para reflejar la estepa rusa, pero resulta que en aquel invierno de 1964 apenas nevó en las provincias de Soria, Salamanca y Granada, donde estaba prevista la filmación. Para simular la nieve, tuvieron que recurrir a toneladas de sal, polvo de mármol y plástico blanco.

Los actores españoles que sabían inglés

En papeles más o menos episódicos aparecieron unos cuantos actores españoles que sabían el suficiente inglés para interpretar los personajes que les ofrecieron. Entre ellos estaban José Nieto —veterano galán que estuvo en Hollywood en los años treinta rodando películas hispanas—, María Martín —que tenía ascendencia sueca—, José María Caffarel, Aldo Sambrell —habitual en los spaghetti western—, Ricardo Palacios, María Vico, Víctor Israel y Lilí Murati —actriz húngara afincada en España que cosechó un gran éxito junto a su marido con su compañía de comedias—. En una secuencia de Doctor Zhivago, Murati fue arrollada por un tren y estuvo a punto de perder la vida; pasó varias semanas hospitalizada.

Los millones que costó

Siempre queremos saber el coste de una película, pero no es fácil conocer las cifras exactas. Durante mi investigación he hallado fuentes que aseguran que Doctor Zhivago supuso para los productores un desembolso absolutamente disparatado: 111 millones de dólares, lo que a día de hoy equivaldría a más de 900 millones.

Me fío más de un ameno e interesante libro escrito con su maestría habitual por Marcos Ordóñez sobre la vida de Pedro Vidal —el ayudante de dirección español más importante en películas norteamericanas—, un fabuloso personaje del cine fielmente retratado en ese volumen que recomendamos. En él, Vidal asegura que Doctor Zhivago, con un presupuesto inicial de siete millones de dólares, acabó costando dieciséis, lo que entonces, a mediados de los sesenta, ya era una cifra astronómica para una producción cinematográfica.

Lo curioso es que, pese a una carísima campaña publicitaria en Estados Unidos, Doctor Zhivago fue un fracaso en los primeros meses de su exhibición. Transcurridas cuatro semanas, el público, como por arte de magia, comenzó a llenar las salas. Se estrenó en el Festival de Cannes, luego en Londres y en otras importantes capitales, y en EE. UU. también la moneda cambió de lado. El filme fue superando las recaudaciones de forma espectacular, algo que no se había visto desde los tiempos de Lo que el viento se llevó. El beneficio total para los productores ascendió a doscientos millones de dólares.