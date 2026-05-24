El cine de suspense y misterio está viviendo un gran momento de esplendor tanto en la gran pantalla como en la televisión. Éxitos recientes como la saga cinematográfica Puñales por la espalda, la aclamada serie de televisión Solo asesinatos en el edificio o las incontables adaptaciones de las novelas de Agatha Christie demuestran que el público sigue ávido de este tipo de ficciones.

Sin embargo, la gran abundancia de títulos similares en el mercado corre el riesgo de saturar a los espectadores. En este contexto, el estreno de la película Asesinato en la 3ª planta destaca como una propuesta fresca y original que evita caer en los clichés habituales del género. Esta nueva producción está dirigida por el cineasta francés Rémi Bezançon y cuenta con el protagonismo estelar de la actriz Laetitia Casta, que encarna a una refinada profesora de la Sorbona que, curiosamente, es especialista en la obra cinematográfica de Alfred Hitchcock.

'Asesinato en la 3ª planta'.

La pareja de Casta en la película —Gilles Lellouche— es un escritor de novelas policiales y de época. Aunque este autor es capaz de plasmar sobre el papel las aventuras más trepidantes, su vida real es extraordinariamente aburrida, lo que ha terminado por provocar una profunda crisis matrimonial en la pareja.

La trama se desencadena cuando la protagonista, mientras observa casualmente a través de la ventana de su domicilio, cree presenciar cómo su vecino asesina a su esposa. Este punto de partida es un evidente e intencionado homenaje a Alfred Hitchcock y, de manera muy específica, a una de sus obras maestras, La ventana indiscreta. Lejos de ser una coincidencia, toda la película se construye como un tributo al gran maestro de la intriga, salpicado de guiños continuos a otros clásicos indispensables de la historia del cine como Vértigo, Psicosis y Con la muerte en los talones.

Los detalles de este homenaje se aprecian no solo en el argumento, sino también en elementos estéticos y técnicos cuidadosamente seleccionados. Desde los peinados que luce Laetitia Casta hasta la caracterización del propio villano, todo evoca la época dorada de este tipo de producciones. Incluso la banda sonora de la película incorpora la célebre pieza musical Marcha fúnebre para una marioneta, que sirvió históricamente como sintonía del famoso programa de televisión Alfred Hitchcock Presenta.

El misterio se complica de forma muy divertida cuando, apenas dos días después del supuesto crimen, el vecino reaparece en compañía de su esposa, lo que obliga al matrimonio protagonista a unirse para investigar si se trata realmente de la misma mujer. Asesinato en la 3ª planta destaca por ser una original mezcla que fusiona la comedia romántica con el thriller de suspense, logrando un gran equilibrio al no tomarse demasiado en serio a sí misma.

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