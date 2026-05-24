El secreto de Disney que sacrificó la Navidad para crear una máquina de dinero

Esta semana llega a los cines The Mandalorian and Grogu, un evento que ha despertado una enorme expectación entre los seguidores de la franquicia galáctica. La marca creada por George Lucas tiene un gran impacto comercial y es todo un fenómeno dentro del coleccionismo.

Mario, responsable de la tienda especializada Frikipolis, explica en La Vinuteca de esCine cómo el mes de mayo es tradicionalmente excelente para el sector del merchandising, pero que se ve fuertemente potenciado cuando coincide con un estreno de la envergadura de The Mandalorian and Grogu. Mario cuenta de dónde surgió el nombre de Baby Yoda. Se trata de un apelativo cariñoso que surgió de forma espontánea entre el público debido al absoluto secreto con el que Disney guardó la identidad del personaje durante la primera temporada de la serie de televisión The Mandalorian. Durante la primera temporada se referían a él como 'el niño'.

Figura de 'The Mandalorian and Grogu'.

Este secretismo, según apunta el experto, fue una estrategia de marketing arriesgada pero sumamente brillante. Disney prefirió renunciar a las jugosas ventas de la campaña navideña inicial con tal de mantener el misterio sobre el origen de la criatura hasta bien avanzada la trama de la serie. Concretamente, no fue hasta la segunda temporada cuando desvelaron el nombre de Grogu.

El impacto de este personaje ha sido transversal, logrando cautivar tanto a las nuevas generaciones como a los espectadores más veteranos de la saga, convirtiéndose en un motor de ventas incombustible para la compañía estadounidense.

¿Es infantil la saga de Star Wars?

La saga Star Wars siempre ha tenido una innegable esencia familiar y juvenil, muy en la línea de los grandes éxitos de taquilla de los años ochenta como Los Goonies o Regreso al futuro, explica Mario. Personajes como los Ewoks en la trilogía clásica ya evidenciaban esta vocación de conectar con los más pequeños, algo que no resta valor a la espectacularidad de sus aventuras.

En el terreno técnico, Mario alaba la decisión de los creadores de apostar por los efectos prácticos y los muñecos animatrónicos en lugar de abusar del diseño por ordenador o CGI. Esta vuelta a los orígenes artesanales no solo mejora la calidad visual de las producciones en pantalla grande, sino que estimula directamente el deseo de los coleccionistas por adquirir réplicas físicas idénticas a las que ven en el cine. De hecho, el muñeco animatrónico de Grogu ha registrado cifras de ventas históricas, superando las trescientas mil unidades solo en España.

Hayden Christensen como Anakin Skywalker.

Por otro lado, Mario comenta la controversia sobre la figura de Anakin Skywalker y la redención pública de Hayden Christensen, actor que en su día sufrió el rechazo de los sectores más radicales del fandom y que hoy en día es aclamado en las convenciones. A pesar de las modas y los nuevos personajes, el rey absoluto de las ventas sigue siendo Darth Vader. Como bien señala Mario, el coleccionista de Star Wars nunca tiene suficientes versiones de este villano icónico, comprando sistemáticamente cualquier nueva figura que salga al mercado, con independencia de las sutiles diferencias de diseño entre las películas.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa y descubrir quién gana en ventas, si Star Wars, Marvel o DC.