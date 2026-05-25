El surrealista motivo por el que la Generalidad suspende la cinta de Russell Crowe

The Last Druid, la película protagonizada por Russell Crowe y dirigida por William Eubank, se ha visto obligada a suspender su rodaje en Barcelona por un brote de peste porcina africana.

La Consejería de Agricultura de la Generalidad ha emitido un requerimiento legal a la productora del filme para paralizar la filmación que se llevaba a cabo en un antiguo campo de golf en San Cugat del Vallés (Barcelona). Según han confirmado fuentes de la Consejería a Europa Press, el rodaje permanecerá suspendido hasta que se establezca un cierre perimetral acorde con las medidas de prevención de la peste porcina africana (PPA).

Según ha avanzado La Vanguardia, el departamento ha constatado que el cierre del campo Can Sant Joan, propiedad de Incasòl y situado en la zona de alto riesgo de la PPA, no se había llevado a cabo correctamente para impedir el paso de fauna salvaje y evitar así la posible propagación del virus más allá de la zona de riesgo, compuesta actualmente por 19 municipios.

Desde el departamento explican que la productora contaba con una autorización temporal desde febrero, condicionada al cierre perimetral y a la aplicación de medidas de bioseguridad, y que se ha retirado después de que el cuerpo de Agentes Rurales visitara el terreno y constatara la ausencia de las mismas.

De acuerdo con las medidas de seguridad aprobadas por el Gobierno para contener el virus a principios de este año, que contemplan que las actividades en la zona afectada se deben llevar a cabo siempre en espacios cerrados o perimetrados, este requerimiento no es una excepción, según han insistido desde el departamento.

Dirigida por William Eubank, The Last Druid relata la historia de un emperador que descubre una solitaria fortaleza druida, lo que obliga a un pacífico anciano celta a tomar las armas y proteger a su familia y a su pueblo de la aniquilación. Junto a Russell Crowe, ganador del Óscar por Gladiator, completan el reparto del filme Rose Leslie (Juego de Tronos), Andreas Pietschmann (Dark) o Daniel Zovatto (It Follows).