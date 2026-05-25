Los Javis prometen seguir juntos "un ratito" más tras reducir a Lorca a icono gay

El premio a mejor dirección a Javier Ambrossi y Javier Calvo, Los Javis, por La bola negra ha situado en el mapa internacional a la expareja sentimental, que tras romper su relación este año planifica de todas formas su próximo proyecto.

Los Javis, nacidos en 1991 y 1994, parecen haber descubierto la homosexualidad de Lorca en La bola negra, reivindicado como icono gay más que artístico al célebre poeta.

El triunfo mereció el aplauso del presidente Pedro Sánchez, quien pese a su fin de semana más complicado tras el auto sobre Zapatero y su negro futuro judicial quiso manifestarse por el evidente triunfo del cine español elogiando su "valentía" y su "diversidad".

Enhorabuena a Los Javis por este histórico premio a la Mejor Dirección en Cannes con 'La bola negra'. Vuestro talento, valentía y compromiso con la memoria, la libertad y la diversidad engrandecen al cine español y emocionan al mundo. ¡Felicidades! https://t.co/I1ZFCzmEdK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 23, 2026

"Si teníamos alguna duda de seguir trabajando juntos, hemos ganado el premio a mejor dirección", declararon en el Palacio de Festivales. "Hemos tenido un año súper complicado a nivel personal, por muchas razones privadas... y lo difícil que ha sido sacar esta peli. Y me ha emocionado que estuviéramos juntos y que lo compartamos", ha confesado Ambrossi a RTVE.

"Pero estamos unidos en muchos sentidos", añadiendo: "Nos hemos mirado como diciendo 'seguimos juntos un ratito más, por lo menos un par de años".

Calvo, por su parte, ha destacado que su próxima película juntos está en camino: "Tenemos que ponernos a escribir ya. La idea es además una película en inglés y español".

"Cuando dirigía esta película me preguntaba una cosa constantemente: saber si haría honor a los que me precedieron como persona LGTBIQ+", señaló Ambrossi al subir al escenario a recoger el galardón que anunció para ellos el realizador chileno Diego Céspedes.

Ambos, emocionados, aseveraron que no se podían creer este reconocimiento y Calvo se acordó de los otros dos realizadores españoles en competición por la Palma de Oro, Pedro Almodóvar (Amarga Navidad) y Rodrigo Sorogoyen (El ser querido), a los que llamó maestros y compañeros de ruta.

"El arte es un vehículo para la empatía. La película habla de humanidad, de ver al otro como un ser humano, de entenderle, comprenderle, amarle", reflexionó, y deseó que el que es el segundo largometraje de esta dupla de realizadores sirva para hacer cambiar a la gente a mejor.

La película parte de La bola negra, obra inacabada de Federico García Lorca, de la que solo se conservan cuatro páginas y que iba a ser su primer trabajo con un protagonista homosexual.

La película de los Javis tiene como protagonistas al músico Guitarricadelafuente, en su debut como actor, a Carlos González y a Milo Quifes.

Y cuenta además con Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Glenn Close y Penélope Cruz, a la que los directores reconocieron su apoyo a lo largo de todo este proceso, lo que les ha permito hacer la película grande que soñaban, como señalaron en posteriores declaraciones a la prensa.