'The Mandalorian' da el salto al cine con el regreso de Baby Yoda en una nueva aventura de 'Star Wars'

Las plataformas y la cartelera apuestan esta semana por aventuras galácticas, comedias de enredo y thrillers de acción con espías. Desde el salto al cine de The Mandalorian hasta una nueva película de Sacha Baron Cohen en Netflix, las recomendaciones llegan con propuestas muy distintas para quienes buscan qué ver este fin de semana.

En Es la Mañana de Fin de Semana de esRadio, el crítico Juanma González ha repasado algunos de los títulos destacados entre estrenos de cine y plataformas, con especial atención al regreso de Star Wars a la gran pantalla y a varias propuestas de entretenimiento ligero para ver en casa.

The Mandalorian and Grogu: Star Wars vuelve al cine

Uno de los estrenos más comentados es The Mandalorian and Grogu, la película que lleva a la gran pantalla la popular serie de Star Wars protagonizada por el personaje de Pedro Pascal y el conocido Baby Yoda.

La cinta, dirigida por Jon Favreau, plantea una nueva aventura del dúo galáctico en un formato más cercano al cine familiar de aventuras que al gran espectáculo épico de otras entregas de la saga. Para Juanma González, el filme recupera parte del espíritu original de Star Wars: "Es una película de aventuras, familiar, para toda la familia".

El crítico reconoce que la película puede dividir opiniones, especialmente entre quienes esperaban una gran expansión del universo galáctico y quienes disfrutan del tono más ligero de la serie. "Es un capítulo largo de The Mandalorian", resume, aunque considera que funciona como entretenimiento puro.

Juanma destaca además el protagonismo de criaturas, efectos prácticos y animatrónicos frente al exceso de conexiones argumentales con otras entregas recientes del universo Star Wars.

Sacha Baron Cohen cambia de registro en Netflix

Entre las novedades de plataformas destaca Las damas primero, disponible en Netflix y protagonizada por Sacha Baron Cohen. El actor británico, conocido por personajes como Borat o Bruno, se aleja aquí de sus habituales provocaciones para protagonizar una comedia de tono más convencional.

La historia sigue a un hombre con comportamientos machistas que, tras un accidente, despierta en un mundo donde las dinámicas de poder entre hombres y mujeres se han invertido. Según explica Juanma González, la película funciona como "una comedia romántica de las de siempre", aunque con un mensaje social muy presente.

El crítico considera que se trata de una propuesta pensada para un público amplio y menos irreverente que otros trabajos del actor: "Es una película demasiado controlada, demasiado inofensiva, demasiado blanca", comenta, aunque reconoce que puede servir como entretenimiento ligero para una tarde en casa.

Espías y persecuciones en Prime Video

La tercera recomendación llega desde Prime Video con Jack Ryan: Guerra encubierta, una nueva entrega basada en el personaje creado por Tom Clancy.

La película recupera al analista de la CIA convertido en héroe de acción, esta vez envuelto en una trama de corrupción y espionaje internacional que le obliga a intervenir sobre el terreno. La historia mezcla conspiraciones políticas, persecuciones y secuencias de acción de ritmo rápido.

Juanma González destaca especialmente las escenas de acción rodadas en Londres y su ritmo directo: "Es muy entretenida, muy rápida", explica sobre una producción que apuesta por menos complejidad argumental y más espectáculo visual.

Aunque considera que está lejos de las películas clásicas del personaje como Juego de patriotas o La caza del Octubre Rojo, cree que funciona como una opción eficaz para quienes buscan acción sin demasiadas complicaciones.