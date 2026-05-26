En. esta sección de Prohibido contar ovejas, el programa de madrugada de esRadio, se abrió un interesante debate sobre aquellas secuelas cinematográficas que han logrado superar a sus obras originales. El punto de partida de la conversación es Critters 2, una película de bajo presupuesto que, a juicio de los tertulianos, supo potenciar el humor y el gamberrismo de la primera entrega de Critters. Durante la charla, recordadon con nostalgia la época de los videoclubes y destacan la dirección de Mick Garris, un realizador muy querido dentro del cine de terror en los Estados Unidos, célebre por sus adaptaciones de las novelas de Stephen King, a pesar de que algunas de ellas resultaron fallidas.

El diálogo avanza hacia una de las producciones más exitosas de los últimos años: Top Gun: Maverick. Todos los participantes coinciden de manera unánime en que esta continuación supera con creces a la Top Gun original de Tony Scott. Los colaboradores explican que el gran acierto de la película radica en que no sitúa el romance como el motor principal de la historia, sino que se centra en una búsqueda personal de redención del protagonista. Entre risas, bromean sobre la fuerte tensión homoerótica que caracterizaba a la cinta de los años ochenta y debaten con pasión sobre cuál de las dos películas tiene la escena deportiva playera más icónica, si el partido de voleibol clásico o el nuevo juego de fútbol americano al ritmo de la canción Playing with the Boys.

Posteriormente, el grupo analiza Bad Boys II, conocida en España como Dos policías rebeldes 2. Los locutores coinciden en que este filme de Michael Bay es una secuela absolutamente desatada y políticamente incorrecta, que rompe con cualquier tipo de decoro cinematográfico. Con un colosal presupuesto de 140 millones de dólares, la película representa el exceso más puro de Hollywood, algo que los tertulianos celebran. Destacan la genial interpretación del actor español Jordi Mollà en el papel de un mafioso cubano, el excelente doblaje al castellano de Martin Lawrence y Will Smith, y las espectaculares y absurdas secuencias de acción, en especial la persecución en la autopista y los tiroteos que bordean el absurdo.

La siguiente parada en el análisis de las grandes secuelas es Evil Dead II, titulada en España como Terroríficamente muertos y dirigida por Sam Raimi. Los tertulianos califican esta obra como una genialidad que explota de forma magistral los recursos visuales y sonoros del cine. Resaltan la soberbia actuación física de Bruce Campbell, a quien comparan con mitos de la comedia como Charlie Chaplin debido a su capacidad para gesticular y realizar acrobacias slapstick, como en la célebre escena donde lucha contra su propia mano poseída. Asimismo, debaten sobre la naturaleza de la película, que funciona simultáneamente como secuela y como un sofisticado remake cómico de la cinta original, Posesión infernal, consagrándose como una de las cumbres de la comedia de terror.

El cine de acción y espionaje tiene su espacio con la disección de The Bourne Supremacy, conocida en el mercado hispanohablante como El mito de Bourne, la secuela de The Bourne Identity (El caso Bourne). Los analistas examinan cómo el director Paul Greengrass revolucionó la industria de Hollywood al implementar una estética de cámara en mano y un montaje frenético heredado del cine documental, conocido popularmente como shaky-cam. Esta decisión técnica, sumada a la excelente dirección de segunda unidad de Dan Bradley, redefinió por completo el cine de acción de la era posterior al 11 de septiembre, influyendo en innumerables películas posteriores a través de secuencias tan memorables como la persecución automovilística por las calles de Moscú.

Para cerrar la sección, los locutores dedican un análisis pormenorizado a Spider-Man 2 (2004), también de Sam Raimi. Destacan la profundidad psicológica con la que se aborda la crisis de identidad de Peter Parker, quien llega a perder temporalmente sus poderes debido al estrés emocional y existencial que sufre. Los colaboradores elogian la imponente interpretación de Alfred Molina como el Doctor Octopus y la espectacularidad de la icónica escena del tren. En contraste, lamentan la deriva que tomó la franquicia en Spider-Man 3 por la excesiva interferencia de los productores y la acumulación innecesaria de villanos, lo que resalta aún más la perfección de la segunda entrega dentro del cine de superhéroes.