Madrid se convertirá en la capital europea del terror. Del 30 de octubre al 2 de noviembre se celebrará en la ciudad el nuevo festival internacional de terror Mad Horror, que aspira a convertirse en uno de los grandes eventos económicos y sociales de la capital. Un gran evento del entretenimiento donde se darán cita el público y el sector profesional y que engloba cine, literatura, experiencia y celebración pura y dura.

Mad Horror fue anunciado el martes en el propio Ifema, del que ocupará el pabellón 14 y la zona exterior tematizada. El auditorio sur se convertirá en un cine que albergará las proyecciones del festival. Un evento con 10 películas procedentes de otros festivales líderes en el sector, desde Toronto al Fantastic Fest, pasando por Sitges, que pondrá en el mapa a Madrid como gran epicentro de la fiesta de Halloween en el sur de Europa.

La Comic Con de Málaga, que ese mismo mes celebrará su segunda edición tras desbordar previsiones el pasado septiembre, tiene, por tanto, un nuevo rival. Comparten padrino en su primera edición: el director Álex de la Iglesia, quien, junto a Mike Hostench, su director artístico, y los responsables de Ifema, Gonzalo Cabrera y Daniel Martínez, anunció algunos de los invitados de la primera edición.

El primer Mad Horror tiene cerrados nombres como los de Linda Blair, la mismísima niña de El exorcista; Malcolm McDowell, el célebre Alex de La naranja mecánica; el legendario Freddy Krueger, Robert Englund; el director de la última entrega de Alien, el uruguayo Fede Álvarez; o el actor Michael Biehn, que hará acto de presencia para los fastos del 40.º aniversario de Aliens, así como otras personalidades de mundos anexos al cine fantástico, como el creador del videojuego Dead Space, Glen Schofield.

De la misma piel de toro, también acudirán profesionales como Macarena Gómez, Javier Botet, Paco Cabezas o Eugenio Mira, muchos de ellos presentes en el evento de prensa.

En total, 25.000 metros dedicados al entretenimiento con una estructura creada por el arquitecto Héctor Ruiz Velázquez, que realizará una decoración divertidamente gótica que llevará a algunos de los centros neurálgicos de Mad Horror: la plaza Paul Naschy, el hall Xenomorfo, la sala Mis Terrores Favoritos, realizada en honor al indeleble Chicho Ibáñez Serrador…

Un evento muy mad (loco), inédito hasta ahora en Madrid, que viene a paliar la falta de puntos de reunión de aficionados al género en la capital y a demostrar el poder de esa misma cultura popular, hasta ahora considerada un nicho de friquis, pero que tras el éxito de la Comic Con parece estar, de pronto, en el punto de mira de las autoridades.

Tres, el número del diablo

Entre los contenidos más destacados, Mad Horror reunirá tres grandes exposiciones que rinden homenaje a referentes clave del cine de terror y fantástico, combinando aniversarios emblemáticos, creación artística y patrimonio audiovisual del género.

Exposición de piezas y objetos de películas y series creados por el estudio de Montse Ribé y David Martí, ganadores del Óscar a los Mejores Efectos Especiales de Maquillaje con El laberinto del fauno, la obra maestra de Guillermo del Toro que cumple 20 años este 2026.

DDT ha trabajado también con otros directores icónicos en la escena nacional e internacional como Álex de la Iglesia, Juan Antonio Bayona, Pedro Almodóvar, Jaume Balagueró, Daniel Monzón, Stuart Gordon, Andy Muschietti y Alejandro Iñárritu, entre otros.

Asimismo, el festival conmemorará el 40.º aniversario de Aliens con la muestra 40 años de Aliens que, por cortesía de 20th Century Studios, reunirá una selección de objetos originales de los universos de la saga cinematográfica impulsada por Ridley Scott y James Cameron.

Por último, Mad Horror rendirá homenaje a Narciso Ibáñez Serrador con la exposición Chicho Ibáñez Serrador: sus terrores favoritos, un espacio dedicado a la vida y trayectoria de uno de los grandes referentes del cine y la televisión. La muestra reunirá una colección de piezas vinculadas a su carrera como creador y director, figura clave y pionera del género, responsable de títulos fundamentales como La residencia y ¿Quién puede matar a un niño?, esta última coincidiendo además con su 50.º aniversario en 2026.

Por otro lado, Mad Horror acogerá Playable Nightmares, una gran área dedicada al gaming, que incluirá competiciones, streaming y una zona XR integrada en el Exploratorium Mad Horror.