De Amenábar a los Javis, de Cervantes a Lorca: disección de una manipulación

Amenábar, en El cautivo, no solo falsifica histórica y artísticamente la figura y el legado de Cervantes, sino que lo somete a una cirugía estética contemporánea que lo convierte en un Frankenstein del activismo LGTBI, como si el autor del Quijote fuera un muñeco de plastilina moldeable para encajar en el relato victimista de nuestro tiempo. Cervantes, el cautivo de Argel, el soldado herido en Lepanto –que él recordaba como la mayor hazaña que vieron los tiempos–, el hombre que vivió la frontera entre la fe y la duda, entre la grandeza y la miseria, se convierte en un arquetipo plano de resistencia 'progresista' ante el imperio otomano reescrito como metáfora del fascismo eterno. Se borra el Cervantes real –católico, imperial, irónico hasta la médula, tan cruel como entrañable con Don Quijote y Sancho– para implantarle un rictus de activista del siglo XXI. La historia ya no se cuenta en su complejidad, sino que se maquilla como un payaso circense sin gracia. Y el arte, que cuando es auténtico desvela lo real, se evapora en favor de la lección moral prefabricada, de una impostura estética y un simulacro ético.

Es la misma operación que practican los Javis –Javier Calvo y Javier Ambrossi– con Federico García Lorca. Presentada en Cannes su película La bola negra, mienten descaradamente en la rueda de prensa de un certamen internacional donde la práctica unanimidad de cineastas y críticos es declaradamente de izquierdas –en el sueldo les va el apoyo a la causa progresista en el cine– sobre la supuesta 'ocultación' sistemática de la homosexualidad del poeta, como si la España de la Transición hubiese sido un armario colectivo, convirtiendo a Lorca en un mártir queer esperando su pride póstumo. Parasitan su genio para reducirlo a estereotipo de pandereta, a icono de activismo ideológico donde la poesía se disuelve en eslogan y la tragedia andaluza en drag show didáctico. Lorca, el poeta que cantó la muerte, la luna y la sangre con una ferocidad a la vez pagana y católica, a la vez granaína y universal, queda domesticado, convertido en banderín de enganche para la causa del momento.

Por cierto, recomiendo la lectura de Las 13 últimas horas en la vida de Federico García Lorca, de Miguel Caballero, el cual, sin negar influencias de corte político, centra la motivación de la ejecución de García Lorca en un conflicto de intereses económicos entre su familia de terratenientes y otra granadina. Algo que ya había puesto sobre el tapete Manuel de Falla cuando dijo que el asesinato de Lorca había sido producto de una venganza personal. Pero supongo que a Calvo y Ambrossi tampoco les dijeron en su colegio, supongo que sería un María Montessori o algo así –mucho juego, poco estudio–, quién era Manuel de Falla.

La torticera ‘Thelma y Louis’

Celebraban la rueda de prensa los Javis en Cannes teniendo detrás el cartel del Festival dedicado a Thelma y Louise, esa road movie que Ridley Scott convirtió en una de las películas más torticeramente maniqueas de finales del siglo XX, con dos mujeres que huyen de un mundo de hombres malvados hasta el precipicio liberador. Al menos Scott, hay que reconocerlo, tiene talento para fabricar una sucesión de postales bonitas, un operístico despliegue visual que disimula la tosquedad ideológica con pura artesanía cinematográfica. La película de Calvo y Ambrossi, finalmente premiada a la mejor dirección en Cannes, puede que se sobreponga a las declaraciones de sus autores, pero si está en la misma línea, se quedará a la altura de la opereta impostada de Amenábar: escenografía cuidada, diálogos de manual, emoción prefabricada y cero riesgo estético. No alcanzará la brillantez formal operística de Scott porque ni siquiera parece aspirar a ella, sino solo a la aprobación del coro mediático.

Escuchado lo escuchado, sería un milagro que llegara a la altura de una de las deis mejores películas del año pasado, Nouvelle Vague, de Richard Linklater, sobre Jean-Luc Godard y el rodaje de Al final de la escapada, una cinta tan brillante como compleja, tan luminosa en la forma como oscura en el fondo, sobre el cineasta más genial a la vez que retorcido de la última mitad del siglo XX en Francia. Por cierto, Linklater y su película se presentaron en la última edición del Festival de Cannes y, a pesar de ser la mejor de largo, se fue sin ningún premio.

¿Por qué fallan tanto los cineastas españoles en general? Porque sus modelos –de Almodóvar a Javier Bardem y, en el extranjero, Ken Loach– les han hecho optar por un cine 'comprometido', es decir, sectario, donde el 'mensaje' y la política se imponen al arte y la estética como un comisario político en un rodaje. No son artistas, son carteros que reparten propaganda con mejor o peor envoltorio. El resultado es un cine de tesis, previsible, plano, donde los personajes no tienen alma pero sí una posición ideológica que van declamando como un mal recitador de versos. España se representa de manera maniquea, siempre como una víctima eterna o como un verdugo universal, nunca como un país de contradicciones vivas, de grandeza y ruindad entremezcladas, de belleza y horror que coexisten en el mismo aliento.

No fue de extrañar que la ceremonia de entrega de premios del Festival de Cannes se convirtiese en el habitual púlpito ideológico en el que se habló mucho más de política –en realidad, de propaganda de izquierdas– por parte de unos ultraprivilegiados que ejercen de casta moralista, un sindicato del crimen sectario compuesto por aquellos que, como les dijo en su cara Ricky Gervais, no saben absolutamente nada del mundo pero se atreven a pontificar desde su socialismo de yate, piscina y avión privado, apareciendo, botoxulizados en cuerpo y alma, en un escaparate wokista que pretende imponer una narrativa de 'diversidad, equidad e inclusión', lo cual significa, les traduzco a román paladino, homogeneidad ideológica, resentimiento social e inquisición censora.

Buñuel y Berlanga

El ejemplo contrario fueron Luis Buñuel y Luis García Berlanga, cineastas que ni conocen ni apreciarían si los conocieran, porque su cine es todo lo que ellos rechazan: incómodo, ambiguo, profundamente humano. Buñuel, más antifascista que nadie, se refería a García Lorca en sus memorias como 'pederasta', haciendo referencia despectivamente a su condición de homosexual. ¿Vamos a condenar y cancelar las películas de Buñuel por su homofobia y misoginia extrema –véase Belle de Jour, esa obra demoledora sobre la prostitución que está a un decreto-ley de Sánchez de ser prohibida, quemada y esparcidas sus cenizas al viento de la ley de género–? Sería ridículo, porque Buñuel no filma para dar lecciones, sino que filma el deseo, la represión, la hipocresía, la fe y la blasfemia como fuerzas telúricas que atraviesan al ser humano sin pedir permiso a ningún manual de corrección política.

Tanto él como García Berlanga –los dos más grandes del cine español– representan a España y sus gentes haciendo justo lo contrario de lo que hacen Amenábar, Calvo y Ambrossi –y el 'padrino' de estos últimos, Almodóvar–, sin idealizar ni demonizar. Representan España (y México y Francia en el caso del aragonés) como una entidad frágil que se resquebraja, sí, pero también como un territorio donde las grandes ideas humanas subterráneas –el conflicto en el corazón de cada ser humano– estallan en acción física sobre la tierra real. No en escenarios modelizados por un presunto 'lado correcto de la historia', de la política o del arte. Buñuel y Berlanga retratan países de contrastes, de funcionarios y héroes, de curas casposos y curas en camino de santidad, de caciques terribles y parias olvidados que pelean entre ellos como escorpiones en un círculo de fuego. En su mano, como un esperpento tragicómico donde nadie es absolutamente inocente y nadie es del todo culpable. Ahí está la verdad profunda, la que hace reflexionar y sentir sin anestesia ni guía. La que libera en una catarsis que no distingue por género, raza u orientación sexual. La que no necesita cartelitos ni banderas. La que, precisamente por eso, jamás será perdonada por los nuevos sermoneadores subvencionados e inquisidores celebrados del celuloide.