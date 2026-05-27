Alec Baldwin cae rendido ante Granada: "Me gustan los sitios donde la historia se conserva"

El actor estadounidense Alec Baldwin se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de estos días en Granada. La presencia del intérprete, que se encuentra en la ciudad rodando la película El sastre del rey, ha despertado una gran expectación entre vecinos y turistas, que han podido verle recorriendo algunos de los rincones más emblemáticos de la capital granadina.

Baldwin llegó a finales de la pasada semana para participar en el rodaje de la ópera prima del director Pedro Casablanca, una producción ambientada entre Tánger y Granada en la que comparte cartel con la actriz Natalia de Molina. La película está utilizando como escenarios distintos puntos de la ciudad, entre ellos el Palacio de los Condes de la Jarosa, el Arco de Elvira o la Plaza del Triunfo, además de un antiguo cine de la localidad granadina de Dúrcal.

El intérprete, conocido mundialmente por sus trabajos en cine y televisión y ganador de tres Globos de Oro por la serie 30 Rock, ha mostrado además su entusiasmo por España y, en especial, por Granada. A través de varios vídeos publicados en su cuenta de Instagram, Baldwin ha compartido con sus seguidores algunos momentos de su estancia en Andalucía.

"Quiero volver pronto"

En una de esas grabaciones, realizada desde la habitación de su hotel, el actor aseguraba encontrarse en "un precioso hotel de una preciosa ciudad" mientras ironizaba con un "I can’t complain" ("No me puedo quejar"). En ese mismo mensaje lamentaba no haber viajado acompañado de su familia y confesaba su deseo de regresar pronto: "Quiero volver pronto y hacerlo con mi familia".

Aunque el actor ya había trabajado recientemente en España durante el rodaje de Torrente presidente, junto a Santiago Segura, esta ha sido su primera visita a Andalucía. Durante estos días se le ha podido ver paseando por la Alhambra, la Catedral, la plaza Bib-Rambla o el Paseo del Salón, donde numerosos curiosos han tratado de fotografiarse con él.

En otro de los vídeos difundidos en redes sociales, grabado de noche junto al Palacio de Carlos V, Baldwin destacaba precisamente el valor histórico de Granada. "Me gustan los sitios donde la historia se conserva", afirmaba el actor, que incluso comentó la visita que había realizado a la Iglesia del Sagrario, aunque confundió el nombre del templo al referirse a él.

Críticas a la industria de Hollywood

Más allá de su estancia en Granada, Baldwin también aprovechó un encuentro con medios de comunicación celebrado este lunes para reflexionar sobre la situación actual de la industria cinematográfica en Hollywood. El actor lamentó especialmente la desaparición de las películas de presupuesto medio, un tipo de producción que, según explicó, permitía desarrollar los rodajes con más tiempo y profundidad.

"Cuando yo era más joven tenías películas de 5 millones, de 50 millones y de 150 millones. Uno, dos, tres. Ahora el dos ha desaparecido", señaló el intérprete estadounidense, que considera que la actual dinámica de la industria está perjudicando el trabajo creativo.

En ese sentido, explicó que las producciones con presupuestos más ajustados obligan a acelerar los tiempos de rodaje y dejan menos margen para que actores, directores y guionistas construyan los personajes y exploren matices durante el proceso. "Quieres tiempo para pensar. Cuando todos se juntan, los actores, el director, todo el equipo... ahí es cuando comienza el proceso real", afirmó Baldwin.