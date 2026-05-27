La fecha en la que 'Torrente presidente' llegará a Netflix

Mientras Torrente presidente continúa arrasando en los cines, muchos espectadores ya esperan su llegada al streaming. La espera, además, ya tiene fecha: Netflix estrenará la película en España el próximo 26 de junio.

El salto a la plataforma se producirá después de un recorrido muy destacado en salas. La sexta entrega de la saga protagonizada por el policía más irreverente del cine español ha superado ya los 30 millones de euros de recaudación y ronda los cuatro millones de espectadores.

La confirmación llega después de que Santiago Segura adelantase hace semanas en la red social X que la cinta aterrizaría "este verano" en Netflix, aunque entonces no concretó la fecha exacta. El cineasta respondió así a un usuario con discapacidad auditiva que preguntaba por alternativas accesibles fuera de los cines.

'Torrente presidente', la cuarta película española más taquillera de todos los tiempos, llega a Netflix el 26 de junio 🇪🇸 pic.twitter.com/1ugwi1mDvz — Netflix España (@NetflixES) May 27, 2026

Un estreno histórico

El estreno de la película en salas dejó cifras poco habituales para el cine español reciente. En apenas cuatro días superó el millón de espectadores y rozó los siete millones de euros durante su primer fin de semana. Con esos datos, Torrente presidente firmó el cuarto mejor estreno de la historia del cine español, solo por detrás de Lo imposible, Torrente 4: Lethal Crisis y Torrente 3: El protector.

La diferencia respecto a otras películas en cartel vuelve a demostrar el tirón de un personaje que, desde finales de los años noventa, se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos populares del cine español y mantiene su conexión con varias generaciones de espectadores.

También ha llamado la atención la estrategia promocional de la película. La campaña fue prácticamente inexistente hasta el mismo día del estreno, una apuesta arriesgada que, aun así, no ha impedido el éxito del filme en taquilla.

Fecha para ver la película en casa

La llegada a plataformas sigue además una tendencia cada vez más habitual en la industria cinematográfica. Producciones recientes como El cautivo, Los tigres o Los domingos tardaron alrededor de cuatro meses en pasar de las salas al streaming, un calendario muy parecido al que finalmente seguirá Torrente presidente.