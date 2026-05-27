Juanma Bajo Ulloa desvela en esRadio cómo "el cine de la subvención" y el "wokismo" le canceló

Juanma Bajo Ulloa reafirma su fama de cineasta rebelde a su paso por Par-Impar. El programa de cine de esRadio habla de Alas de mariposa (1991) y La madre muerta (1993), recién reeditadas en formato Blu-ray con comentarios del director, copia restaurada y otros extras, y de paso conversa sobre el estado actual del cine español, que Bajo Ulloa califica sin ambages como un sector "aterrorizado por el qué dirán".

En Alas de mariposa, su película de debut, un matrimonio del norte espera ansioso tener un niño, sin embargo, nace una niña. La relación entre la madre, obsesionada con dar un hijo varón a su marido, y su hija se deteriora día a día. Poco después, nace el ansiado varón. Un hecho terrible hará que madre e hija no se hablen durante quince años.

Por otro lado, en La madre muerta, seguimos los pasos de Ismael (Karra Elejalde), un asesino obsesionado con la hija de una de sus víctimas, una niña de corta edad que presenció el crimen y quedó tan impresionada que no ha vuelto a recobrar la razón. Veinte años más tarde, la secuestra para determinar si ella lo reconoce o no como el asesino de su madre.

El programa que conducen Dani Palacios y Juanma González profundiza sobre ambos filmes, de muy difícil género, que demostraron el mundo interior de su director, quien resume el cine español actual como "por un lado, las películas familiares, de corte de comedia blanca, pero no la familia en libertad como lo era hace unos años, y por otro lado el cine ideológico, el cine de la subvención. Es decir, el que sigue el patrón de la Agenda 2030 y que nos habla de los cuatro bloques del llamado wokismo".

Una actitud insobornable que ha tenido sus consecuencias: "No me ofrecen ni series, ni películas, ni prácticamente he recibido ofertas. El cine que he producido lo he producido porque no me ha quedado más remedio, porque tampoco encontraba productoras que pudieran llevar a cabo una película así, y que lo desearan. He tenido que ser mi propio productor en contra de mis deseos. No me ha quedado más remedio".

Y es que para Bajo Ulloa el cine realista y social español, que dice retratar el día a día, no tiene sentido. "No conozco a nadie normal, no conozco a nadie aburrido, todo me parece absolutamente absurdo. Entonces, no entiendo ese cine supuestamente naturalista. Y el final de Alas de mariposa o de La madre muerta o cualquier película es un final que se puede parecer a lo que es la vida. Es decir, la vida no es ni dramática ni cómica, es tu decisión, es el libre albedrío".