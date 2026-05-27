El popular actor chino es el protagonista de El amigo silencioso (Silent Friend), una película dirigida por Ildikó Enyedi que destaca por su singularidad y su conexión con la naturaleza. El actor confiesa que lo que más le atrajo de este proyecto fue la figura de la directora, quien escribió el papel pensando específicamente en él. Tras haber visto sus trabajos previos, como En cuerpo y alma y La historia de mi mujer, el intérprete no dudó en aceptar una propuesta que le permitió explorar registros interpretativos poco convencionales.

Uno de los elementos más llamativos de la cinta es que el actor comparte protagonismo con las plantas. Para prepararse, tuvo que sumergirse en un estudio profundo de la botánica antes del rodaje, lo que transformó su visión del mundo natural. "Después de estudiar las plantas, mi sentimiento hacia ellas es diferente", explica, señalando que ahora percibe matices y capas de inteligencia en los seres vegetales que antes le pasaban desapercibidos, algo que se refleja en su expresión ante la cámara.

'El amigo silencioso'.

En la historia que protagoniza, el actor aparece prácticamente solo, algo que no le supuso un problema sino más bien un aliciente. Confiesa que disfruta enormemente de la soledad en su vida personal y que se siente cómodo en ambientes solitarios. Este rasgo de su personalidad encajó perfectamente con la atmósfera de la película, que huye de los ritmos frenéticos habituales para centrarse en la introspección y el silencio.

El actor también aborda la relación entre el ser humano y el entorno natural, una tendencia que parece haber cobrado fuerza desde la pandemia. Así relata cómo deportes como el surf o la vela le permiten mantener una conversación directa con la naturaleza. Considera que, tras la crisis sanitaria, la sociedad es más consciente de la importancia del medio ambiente y de cómo nuestras decisiones impactan en todo lo que nos rodea.

Sobre la tesis de la película, el intérprete destaca la importancia de reconocer la inteligencia de todos los seres vivos. Asegura que su perspectiva ha cambiado y que ya no cree en las jerarquías que sitúan al hombre por encima de las plantas. "Deberíamos ser más humildes", afirma, defendiendo que formamos parte de un todo compartido y que la inteligencia vegetal simplemente funciona de una manera distinta a la humana.

En cuanto a la estructura técnica de El amigo silencioso, el actor describe un montaje experimental y emocional. La película no se rige por una narrativa tradicional, sino que se deja guiar por los sentimientos de los personajes a través de tres historias ambientadas en distintas épocas: principios del siglo XX, los años 70 y el presente más cercano. Al ver el resultado final, el protagonista se sorprendió de cómo la edición priorizaba las sensaciones sobre la trama lineal.

'El amigo silencioso'.

El cine, las redes sociales y el streaming

En la actualidad vivimos el contraste entre el consumo de contenidos cortos en redes sociales y la tendencia de las películas a ser cada vez más largas. El actor admite que existe una aceleración de las costumbres sociales y que la gente tiene menos paciencia tras el auge de las plataformas de streaming. No obstante, mantiene la esperanza de que el cine como experiencia colectiva sobreviva a la inmediatez de los teléfonos móviles.

A pesar del avance tecnológico, el invitado se declara un defensor acérrimo de la gran pantalla: "Voy a una sala de cine todas las semanas, ni siquiera veo películas en casa". Para él, la experiencia cinematográfica en sala es insustituible y lamenta que muchos espectadores se acostumbren a ver obras complejas en dispositivos pequeños durante sus trayectos cotidianos, perdiendo así gran parte de la esencia artística del filme.

Respecto a la industria cinematográfica en su país, China, describe un panorama polarizado donde conviven grandes superproducciones de acción con filmes de presupuesto minúsculo. Señala que el mercado es muy comercial y que los espectadores no siempre tienen una oferta variada donde elegir, ya que las películas de acción suelen dominar las taquillas mundiales por encima de propuestas más autorales.

Finalmente, el actor revela sus planes de futuro, que incluyen un papel de asesino en serie en un proyecto que le prometió a un amigo, un registro mucho más oscuro de lo que ha hecho hasta ahora. También manifiesta su deseo de trabajar con directores españoles de la talla de Pedro Almodóvar, a pesar de la barrera lingüística.

Pincha en el audio para escuchar la entrevista completa.