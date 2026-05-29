'Mallorca Confidencial': un thriller con Lolita Flores como narco de los gitanos

Como un Breaking Bad a la española y versión gitana, Mallorca Confidencial sitúa a Lolita Flores como líder de una organización de tráfico de drogas con centro en un poblado gitano. Su director, David Ilundain, no obstante, no tarda en servirse del thriller como excusa para trazar un arco en torno a la corrupción política y policial con una estética sobria y elegante que parece mirar más directamente al español Alberto Rodríguez de La isla mínima que al Scorsese de Casino.

Chusa (Lolita Flores) es la matriarca de Son Canal, un poblado gitano epicentro del narcotráfico en la isla de Mallorca. Su sobrina Nela (Asia Ortega) sale de prisión y se reintegra en el clan, pero una nueva amenaza surge en el horizonte. Chusa no parece dispuesta a detener su actividad y Nela solo tiene dos opciones: la fidelidad a la familia o la libertad.

Obviamente, son comparaciones que la película no busca y que Ilundain tampoco pretende. Pese a la (demasiado presente) voz en off de Asia Ortega, que sí podría ser un guiño a largometrajes de formato más épico, el film introduce hábilmente a sus personajes y tiene buen ritmo, aunque la rutina asome de cuando en cuando hasta la revelación final. Por suerte, los actores están ahí para sujetar los tópicos, y el aroma a western que desprende en ciertos capítulos ayuda a integrar la reflexión social sobre el diferente.

Hay, también, un elemento distintivo, cierto componente crítico en torno a la profecía autocumplida de sus personajes, payos o gitanos, que ayuda a redondear Mallorca Confidencial como un film propiamente dicho. Por cuestiones de presupuesto, todo se centra de manera obligada en las relaciones familiares sin que ese lienzo social y criminal otorgue al film un formato o ambición épica. El precio a pagar es que Mallorca Confidencial se convierta demasiado rápido en el típico drama criminal naturalista español, un capítulo piloto de serie costumbrista de plataforma con una resolución abrupta y alguna solución especialmente hábil.

Quedarse en ello sería menospreciar los logros de un drama ameno que no cae en el victimismo y tiene cierta sangre fría a la hora de retratar la delincuencia al tiempo que confraterniza con el grupo mafioso. Está dirigida y contada con seguridad y honestidad, no aburre y evita el costumbrismo rancio debiéndose sobre todo a su trama, a la narración del ecosistema criminal al que pertenece la Chusa, pero nada libra el conjunto de la impresión de que no es suficiente, de que su modestia juega en contra.