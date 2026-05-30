Las bodas suelen ser uno de los días más importantes en la vida de los novios. O suele ser así. Otra cosa es el estrés que viven durante los preparativos, que se puede agravar si la novia, una semana antes del evento, hace una confesión impactante. Así arranca El drama, una producción dirigida por el cineasta noruego Kristoffer Borgli y protagonizada por las estrellas internacionales Robert Pattinson y Zendaya.

La película arranca con una pareja redactando los discursos que darán en la boda. Así asistiremos a una serie de flashbacks para ver cómo se conocieron, cómo se enamoraron... y, en definitiva, la gran química que hay entre ellos. Durante la cena de prueba del menú de la boda con sus amigos más cercanos, el padrino y la dama de honor, concretamente, deciden participar en un juego aparentemente inocente: revelar lo peor que han hecho en sus vidas.

Cada uno dice el suyo, algunos bastante fuertes, pero todos son recibidos entre risas. Sin embargo, la confesión de la novia desata un conflicto inimaginable, no tanto por lo que piense el novio en un primer momento, sino por la reacción desproporcionada de los amigos. Eso no quita importancia a lo confesado. De esta forma, el novio se sume en una profunda paranoia, lo que transforma lo que prometía ser una comedia romántica en un auténtico y tenso drama psicológico que pone en duda todo lo que creían saber el uno del otro.

Para evitar spoilers no deseados, al final de la noticia se puede encontrar cuál es la confesión. Realmente no podríamos calificarlo de spoiler ya que sucede justo al inicio de la película y es sobre lo que versa toda la trama, pero así evitamos estropeárselo a quien prefiera ir al cine sin saberlo.

La presentadora que encaró a su hater

Una de las propuestas más interesantes de esta semana llega del cine español con A la cara. Esta película, protagonizada de manera brillante por Sonia Almarcha y Manolo Solo, plantea una profunda reflexión sobre el odio en las redes sociales y las consecuencias del anonimato en internet.

'A la cara'.

La historia sigue a una famosa y ácida presentadora de televisión que decide localizar a uno de sus acosadores virtuales más agresivos. Tras descubrir que este individuo ha publicado su propia dirección para alquilar una habitación, la protagonista se presenta en su domicilio dispuesta a obligarle a repetirle todas sus ofensas mirándola a los ojos. La obra explora con gran acierto la tensión y la compleja relación de atracción y repulsión que se genera entre ambos personajes cuando se ven forzados a convivir bajo el mismo techo.

¿Prefieren ustedes refugiados ucranianos o sirios?

La comedia llega de la mano del cine francés con Conoce a los bárbaros, que se ambienta en la Francia rural profunda. El filme utiliza la sátira para abordar un tema de gran relevancia en la actualidad: los refugiados y los prejuicios hacia ellos. En un idílico y armonioso pueblo que se vanagloria de su solidaridad, el Ayuntamiento vota unánimemente a favor de acoger a un grupo de familias ucranianas que huyen de la invasión rusa.

'Conoce a los bárbaros'.

Sin embargo, por un error de gestión, los habitantes terminan recibiendo a refugiados sirios, lo que hace aflorar de inmediato las contradicciones, los recelos y el racismo institucional latente en una comunidad que no resulta ser tan abierta como pretendía aparentar.

Lolita, una narcotraficante en Mallorca

Otra propuesta nacional muy llamativa es Mallorca confidencial protagonizada por la carismática Lolita Flores en el papel de Chusa. La cinta se traslada al año 2007 para sumergir al espectador en los bajos fondos de las islas Baleares. Chusa es una poderosa matriarca gitana que controla con mano de hierro el narcotráfico en Mallorca.

Sin embargo, su imperio empieza a tambalearse cuando entra en contacto con políticos corruptos que, cegados por la ambición del pelotazo urbanístico, deciden apartarla del negocio. A través de una tensa trama criminal, la película retrata la traición, los lazos familiares y la corrupción política en una época dorada de la especulación inmobiliaria en España.

Holocausto, thriller y animación

Para los amantes del cine histórico y bélico, se estrena El caso Hübener, un largometraje basado en hechos reales sobre la Segunda Guerra Mundial sobre un joven de 17 años decidido a denunciar la barbarie nazi y desenmascarar a Adolf Hitler como un despiadado asesino. En un registro completamente diferente, Corredora aborda la salud mental en el deporte de élite.

Finalmente, la cartelera se completa con La silla, un asfixiante thriller psicológico protagonizado por Jaime Lorente, quien interpreta a un escritor de misterio que, buscando inspiración, pide a su esposa que le ate a una silla y le amordace, desencadenando una pesadilla cuando ella se desploma inconsciente y él queda completamente indefenso. Desde Corea del Sur la contemplativa ¿Qué te dice esa naturaleza?, la épica de corte religioso San Jorge y dos propuestas de animación: la tailandesa Saliendo del nido y la coproducción europea Fleak.

El secreto de ‘El drama’

Atención, spoiler a continuación:

El padrino cuenta cómo fue un cobarde y usó a su exnovia como escudo humano, mientras que la dama de honor confiesa que encerró a un niño "al que le faltaba un hervor" en un mueble abandonado en mitad de un bosque durante toda la noche, provocando la búsqueda desesperada de la familia del pequeño. Por su parte, el novio revela que acosó en el colegio a un compañero hasta el punto de que su familia, la de la víctima, terminó mudándose. La novia, el personaje de Zendaya, cuenta cómo en el instituto llegó a planear una matanza en su centro escolar al sufrir acoso escolar. Lo tenía todo planificado pero nunca llegó a realizarlo. Por eso sorprende tanto la reacción de los demás. Por muy salvaje que nos parezca la confesión, "sólo" fue un plan mientras que el resto sí hicieron las cosas repugnantes que cuentan. ¿Quién es el auténtico psicópata? Un tema sensible en EEUU que ha originado debates. Esta conversación tiene lugar en el inicio de la película y la verdadera trama gira sobre cómo nos afecta lo que piensen los demás, por encima de los hechos en sí.

Pincha en el audio para descubrir todos los detalles (en el audio no se cuenta la confesión).