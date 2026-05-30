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'El tren del infierno' (1985), la joya desconocida de la Cannon que escribió Kurosawa

Juanma González y Dani Palacios conversan sobre el thriller El Tren del Infierno, de 1985, escrito por el mismísimo Akira Kurosawa.

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'El Tren del Infierno' (1985), la joya desconocida de la Cannon que escribió Kurosawa

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Juanma González y Dani Palacios conversan sobre el thriller El Tren del Infierno, de 1985, escrito por el mismísimo Akira Kurosawa.
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El tren del infierno protagonizada por Jon Voight es una de las películas más intensas y existencialistas del cine de acción de los años ochenta. Y así te lo contamos en este nuevo programa de Par-Impar en compañía de Juanma González y Dani Palacios para esRadio, y disponible en todas las plataformas de podcast (Spotify, Apple Podcast, iVoox, Podimo...)

Dirigida por el ruso Andréi Konchalovski y basada en una idea original de Akira Kurosawa, la película combina el thriller carcelario con una profunda reflexión sobre la libertad, el destino y la condición humana. La historia sigue a Manny y Buck, dos presos que escapan de una prisión de máxima seguridad en Alaska y terminan atrapados en un tren sin control después de que el maquinista muera de un infarto.

A partir de esa premisa, el filme transforma un relato de persecución en una metáfora sobre hombres condenados a avanzar hacia un destino inevitable. La interpretación de Jon Voight destaca por su enorme fuerza dramática: su personaje transmite orgullo, rabia y una extraña dignidad salvaje que convierte al fugitivo en una figura casi trágica. La fotografía helada, la música tensa de Trevor Jones y el constante rugido del tren crean una atmósfera opresiva que mantiene la sensación de peligro durante toda la película.

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Esta joya a contracorriente del cine de acción de los ochenta se distingue en muchas cosas de los títulos típicos de la época de Stallone, Schwarzenegger y compañía. Es, de hecho, un viaje completamente distinto, y así te lo contamos en el programa.

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

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Licenciado en Historia del Arte y Comunicación Audiovisual en la UCM de Madrid. Colaborador en esRadio. Crítico de cine y series en Libertad Digital. Una de las voces del podcast Par-Impar.

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