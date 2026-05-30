Lolita Flores: "Hay gente en las zonas marginales que no saben hacer otra cosa que delinquir"

Lolita Flores se mete en la piel de una narcotraficante en Mallorca Confidencial, no una cualquiera sino de una inspirada en la vida real. Chusa, nombre ficticio en la película, controló la venta de droga durante años en Mallorca con vínculos con políticos corruptos. La cinta es denominado como thriller social ambientado en los márgenes de Son Canals que mezcla narcotráfico y lealtades familiares.

La veterana actriz interpreta a Chusa, una matriarca gitana que lucha por mantener unido a su clan en un entorno marcado por la supervivencia, mientras que Asia Ortega da vida a Nela, una joven atrapada entre el amor a los suyos y el deseo de escapar de un destino que parece escrito de antemano.

Lolita en 'Mallorca Confidencial'.

Ambas actrices hablaron con esCine durante la presentación de la película, que este fin de semana llega a los cines de toda España, en el Festival de Málaga. Lolita asegura que nunca prepara sus personajes frente al espejo. "Me dicen acción y tiro", resume sobre su forma de actuar. Y precisamente esa intuición es la que sostiene a Chusa.

Marginalidad y delincuencia

Sobre su personaje, que está inspirado en un caso real, Lolita asegura que "no creo que se puede singularizar en una persona porque desgraciadamente hay muchas matriarcas como Chusa en todos los poblados de España". La actriz la subrayado que "desgraciadamente todavía existen esos poblados que no tienen luz, que no tienen agua... y que hay gente que se dedica a la chatarra, a la compra y venta de ganado..." pero reconoce que "hay gente que se dedica a otro tipo de cosas".

Se refiere a la parte "del barrio, digamos, la zona marginal, que no saben hacer otra cosa que delinquir porque no han podido ir a un colegio". En este sentido Lolita define a su personaje como una mujer hecha a sí misma, obligada a sobrevivir en un entorno hostil. "Es una estratega simplemente por supervivencia", explica sobre una mujer que controla Son Canals mientras intenta proteger a su familia y a todo un barrio marginal compaginándolo con la venta de droga.

Para Lolita, Chusa no representa un caso aislado. "Desgraciadamente hay muchas matriarcas como Chusa en todos los poblados de España", afirma. La actriz aprovecha además para denunciar el "racismo estructural" que, según explica, ha empujado históricamente a muchas familias gitanas a la exclusión. "Los gitanos hemos sido un pueblo marginado desde hace seiscientos años". "La sociedad te discrimina. Y al discriminarte, lo único que te queda es delinquir".

Asia Ortega y el conflicto entre la lealtad y la libertad

Frente a la contundencia de Chusa aparece Nela, el personaje interpretado por Asia Ortega, una joven dividida entre la fidelidad a su familia y el deseo de escapar de un entorno que empieza a asfixiarla.

"Prima el amor y prima la lealtad", resume Asia sobre un personaje que encuentra en la cárcel y en el paso del tiempo una transformación interior. "Cuando sales te das cuenta de que lo que dejaste sigue igual, pero tú has cambiado por dentro".

Asia Ortega en 'Mallorca Confidencial'.

La actriz reconoce que el vínculo con Lolita fue clave para construir esa relación emocional que sostiene gran parte de la película. "Yo miraba a Lolita y ella me miraba a mí. Y salía todo", explica.

Nela encuentra además un espejo en el personaje interpretado por Elena Furiase, una mujer gitana integrada laboralmente y alejada del crimen. "Ella también se plantea: ‘¿Esta es la vida que le voy a dar a mi hermano?’", cuenta Asia sobre el gran conflicto moral del personaje.

El peso de la familia y las heridas del barrio

Buena parte de la película gira alrededor de las relaciones familiares, las traiciones y el peso de pertenecer a un lugar del que parece imposible escapar. Lolita compara incluso la relación entre los hijos de Chusa con su propia experiencia como madre. "Cada uno tengo que llevarlo de una manera diferente", reflexiona. "Esa es la labor fundamental de una madre, saber de qué pie cojea cada uno".

La actriz también habla del dolor que siente su personaje cuando algunos vecinos deciden abandonar el barrio para buscar una vida mejor lejos de la droga y la violencia. "Todo lo que hago es para eso, para que él esté a gusto en el pueblo y no se vaya", explica sobre uno de los momentos más emocionales de la historia.

En ese retrato social, la película muestra también cómo la política, la policía y el narcotráfico conviven en una red de intereses cruzados. "Ella sabe lo que le gusta a cada uno y se lo da para que tengan la boca callada", dice Lolita sobre la estrategia de supervivencia de Chusa.

"El mejor premio es el cariño del público"

Más allá de premios o reconocimientos, Lolita asegura sentirse especialmente orgullosa del cariño que sigue recibiendo después de décadas de carrera. "Tengo el mejor premio que se le puede dar a una persona que se dedica a esta profesión, que es el cariño y la admiración del público", afirma emocionada.

Elena Furiase en 'Mallorca Confidencial'.

La actriz recuerda además el impacto que tuvo en su familia el homenaje que Alba Flores dedicó a Antonio González, alias el Pescaílla, durante la gala de los Goya de este 2026. "Estábamos en shock. No podíamos hablar", confiesa.

Sobre Mallorca Confidencial, tanto Lolita como Asia Ortega coinciden en reivindicarla como una película atravesada por "el amor", "la lealtad", "las traiciones" y los conflictos sociales que siguen presentes hoy en muchos barrios marginales españoles. "Es un laberinto de pasiones", resume Lolita.