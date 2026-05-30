Muere Josefina Molina a los 89 años, directora pionera del cine español

La directora de cine reconocida con el Goya de Honor en 2012, Josefina Molina, ha fallecido en Madrid este sábado 30 de mayo, a los 89 años.

Según ha precisado la Academia de Cine a través de una nota, la cordobesa, también patrona de honor de la Fundación Academia de Cine, fue "una de las pocas mujeres de su generación que pudo dedicarse a la dirección y que trató de hacer del cine un espacio donde la mujer también pudiera sentirse representada".

Asimismo, la directora de cine y teatro, guionista, realizadora de televisión y novelista se valió "de todos los medios que le fueron posibles" para contar las historias que narra en sus obras "luchando siempre por ser fiel a su mirada".

Nacida en Córdoba en 1936 al poco de estallar la Guerra Civil, Molina quedó "fascinada" con El río, de Jean Renoir, lo que motivó a que comenzara su andadura como directora de cine. Asidua en videoclubs, tal y como ha relatado la Academia de Cine, fundó una compañía de teatro con la que dirigió cuatro obras. Posteriormente, en 1962, colaboró en el programa de radio Vida de espectáculo con la sección feminista La mujer y el cine.

Tras diversos trabajos como ayudante de realización, su salto al cine llega en 1973 con la adaptación de Vera, un cuento cruel, protagonizada por Fernando Fernán-Gómez, Julieta Serrano y Alfredo Mayo, y con un guion en el que participó Lola Salvador Maldonado.

No obstante, su trabajo más destacado no llegó hasta 1981 con Función de noche, un largometraje a medio camino entre la ficción y el documental, donde los actores Lola Herrera y Daniel Dicenta mantienen una "descarnada conversación sobre el fracaso de su matrimonio".

Asimismo, para facilitar el camino de las futuras mujeres cineastas, fundó en 2006 la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), de la que era presidenta de honor junto a Inés París, Chus Gutiérrez, Itziar Bollain, Helena Taberna e Isabel Coixet, entre otras.

Seis años después, Molina fue galardonada con el Goya de Honor, siendo la primera mujer directora de cine en conseguirlo. En la gala agradeció el premio por la representación que suponía para las mujeres cineastas que vendrían después y dedicó el galardón a las directoras que no tuvieron la misma suerte.

Su cuerpo será velado en el tanatorio de Boadilla del Monte (Madrid) a partir de las 16:00 horas de este sábado.