Los secretos de Audrey Hepburn: de los celos de Mel Ferrer a las pacientes de su segundo marido

Acaba de publicarse estos días el último libro sobre Audrey Hepburn escrito por uno de sus dos hijos, el primogénito, Sean Ferrer, uno de los varios que ya escribió años atrás. También su hermano Luca Dotti es autor de otros volúmenes dedicados a ella. Es un caso singular de quienes se han ocupado, respectivamente, de su madre, a través de diferentes biografías.

El más reciente lleva por título Audrey íntima, en colaboración con Wendy Holden. Y viene a ser, según aseguran sus autores, la biografía definitiva de la gran actriz, adjetivo que no deja de ser un tópico.

Siguiendo la bibliografía firmada por Sean Hepburn Ferrer, se estrenó escribiendo sobre la autora de sus días en Memorias fotográficas donde, como su título indica, esas imágenes privadas eran lo más valioso del libro. En 2003 apareció otro, Audrey Hepburn, un espíritu elegante, donde Sean daba rienda suelta a sus recuerdos infantiles con ella. En 2020 se editó un curioso volumen, Little Audrey's Daydream, libro infantil ilustrado, escrito junto a Karin, su mujer, donde aparecían los sueños maternos relativos a la época dramática que la estrella de la pantalla vivió durante la Segunda Guerra Mundial.

Respecto a su hermano Luca Dotti, inició su producción literaria con Audrey en casa, curioso trabajo donde recogía cincuenta recetas de su madre, quien pasaba por ser una buena cocinera, y su segundo hijo halló un cuaderno donde ella incluía notas sobre aquella habilidad. Nueve años más tarde, en 2024, Luca, en colaboración con Meghan Friedlander, dio a conocer Audrey Hepburn en París, recuerdo de las muchas estancias en la capital gala, donde hizo buenas amistades, una de las más duraderas con su diseñador Hubert de Givenchy.

Feliz en el cine, desgraciada en el amor

Audrey Kathleen Ruston se llamaba esta actriz de extremada elegancia y delicadeza, virtudes que exhibió en una serie de inolvidables películas, donde su primera ocupación de modelo le sirvió para desfilar con naturalidad y buen gusto ante las cámaras. Había nacido en Bruselas el 4 de mayo de 1929 y luego adquirió la nacionalidad británica.

Los títulos cinematográficos que recogemos son muestra de su talento, de la suerte también que le acompañó al ser dirigida por excelentes realizadores, sobre todo del género de comedia: Sabrina, Vacaciones en Roma, Historia de una monja, Desayuno con diamantes, Charada, My Fair Lady… En su estilo interpretativo, era única. La sensibilidad que desarrolló en aquellos filmes parecía traspasar la pantalla.

Si bien estas, como el resto de su filmografía, no siempre de igual calidad, desde luego, le reportaron fama y una cotización elevada, en el plano personal no disfrutó de la misma manera. "El fracaso de mis dos matrimonios me hizo sufrir mucho", confesó cuando ya estaba retirada en Suiza y hacía acopio de su vida íntima.

Casada con el actor Mel Ferrer, hijo de padre catalán, en 1954, tuvieron un hijo, el ya citado Sean, pero transcurridos unos pocos años, quien tenía fama de ser gafe y tacaño, no paraba de ponerle los cuernos a la un poco infeliz Audrey. Mel se casó cinco veces con cuatro mujeres distintas (repitió matrimonio con una de ellas) y no paró de tener constantemente aventuras con otras, como Kay Kendall y la coreógrafa y bailarina Maya Plisetskaya. El porqué de que Mel y Audrey rompieran tras catorce años de unión se debió a varias razones: aparte de las infidelidades, los varios abortos espontáneos de la actriz, los celos de ambos y, lo tantas veces dicho, la diferencia de caracteres.

No empezó ella con ese deporte de engañar al prójimo, pero se cansó de ser la cornuda en casa y no perdió la ocasión de liarse con alguno de sus compañeros en el cine, galanes como William Holden, Ben Gazzara y Albert Finney. Se desquitó con ellos de lo mucho que la engañaba Mel.

Audrey Hepburn estaba de todas maneras acostumbrada a la lucha y el sufrimiento en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Su padre, trabajador en una empresa de seguros, se marchó de casa y ya no quiso saber nada ni de su mujer ni de su hija. Era nazi, un tipo desagradable al que, de todas formas, cuando Audrey ya era famosa, ella quiso encontrar, ya viejo y en malas condiciones de vida, gracias a la Cruz Roja. Dio con él en Dublín y desde entonces le procuró dinero y atenciones hasta que murió.

Una segunda oportunidad sentimental la encontró Audrey en la figura de un prestigioso psiquiatra italiano, guapo, llamado Andrea Dotti, con quien se casó en 1969. Al principio todo fue como la seda, cuando la pareja residía en Roma. Audrey aceptó vivir allí por ser donde su marido contaba con una selecta lista de pacientes. Andrea se pavoneaba cuando iba con su mujer por la calle y acudía a fiestas. Fueron padres de un niño, Luca. Once años aguantó la buenaza de Audrey junto al psiquiatra, a punto de volverse loca, lo que, si recurrimos a un chiste facilón, nos haría decir que pudo haberse convertido en paciente suyo a todas horas.

Y todo porque el doctor Dotti le salió ligón con algunas señoras de buen ver que se sentaban de una en una en el diván de sus consultas. Audrey se hartó y mandó a paseo al infiel.

El divorcio se dictó en 1982, pero ya Audrey convivía desde hacía un par de años con un buen hombre, afín al carácter de la actriz, de nombre Robert Wolders, viudo de la mítica actriz Merle Oberon.

Audrey siempre fue una mujer caritativa, muy solidaria con las ONG y entidades humanitarias, colaborando activamente con ellas. Y cuando ya iba abandonando sus actividades cinematagráficas, su tiempo lo ocupaban aquellas acciones. Con sus hijos siguió siempre en contacto.

Su despedida del cine se produjo en 1988 con la película de Steven Spielberg Always. Su personaje era un ángel, lo que ella había sido en vida.