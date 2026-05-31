En el prestigioso Festival de Cannes no solo han triunfado los Javis con La bola negra sino que lo ha hecho un clásico del cine español que ha brillado con luz propio: la versión completamente restaurada por FlixOlé de Cría cuervos, la célebre obra del maestro Carlos Saura, que ha participado en la sección Cannes Classics. La proyección en el idílico marco del Cinéma de la Plage, un evento al aire libre sobre la arena que conectó al público internacional con el alma de nuestra cinematografía, demostró la vigencia de una obra que ya cumple medio siglo.

Un momento mágico del certamen fue protagonizado por la icónica cantante Jeanette y su inolvidable tema ¿Por qué te vas?. La melodía, que se convirtió en un himno gracias a la película de Saura, sigue estando profundamente arraigada en el imaginario colectivo francés, hasta el punto de que la canción llegó a eclipsar en su día al propio filme en el país vecino.

Durante las pruebas de sonido en plena hora de la siesta, la improvisada interpretación de Jeanette paralizó el paseo de la Croisette, uniendo a turistas y cinéfilos en un aplauso espontáneo que evidenció el poder del patrimonio cultural español más allá de nuestras fronteras. Por la noche, todo el público en pie cantó con la artista la célebre canción.

Cine español y sátira política

La plataforma FlixOlé, el templo digital del cine español, estrena su ciclo titulado ¡Con la comedia hemos topado!, una cuidada selección dedicada a la sátira política y la comedia ácida sobre las cloacas del poder. Desde la llegada de la democracia, el cine español encontró en el humor el mejor antídoto para desnudar las miserias, el nepotismo y la flagrante corrupción institucional de una clase política que daba sus primeros pasos. Con un enfoque mordaz destacan títulos como ¡No, hija, no!, de Mariano Ozores, que retrató de forma disparatada pero fidedigna el oportunismo de los cargos públicos de la época.

Dentro de este mismo ciclo de sátira política, brilla con fuerza la figura inigualable de Luis García Berlanga. Películas como la trilogía iniciada por La escopeta nacional (con especial atención a Patrimonio nacional) y la demoledora Todos a la cárcel sirven para recordar cómo el cineasta valenciano supo radiografiar con precisión quirúrgica el atavismo de la picaresca española y la decadencia moral de las élites.

Estas cintas demuestran que, por desgracia, las dinámicas de poder, el tráfico de influencias y el despilfarro de dinero público que hoy seguimos denunciando en los medios liberales ya formaban parte del ADN del sistema corrupto plasmado por Berlanga hace décadas.

Del tebeo a la pantalla

Otro de los grandes atractivos del mes en la plataforma es el ciclo Del tebeo a la pantalla, que rinde homenaje a las adaptaciones de viñetas históricas. El buque insignia de este apartado es El gran Vázquez, una soberbia película dirigida por Óscar Aibar y protagonizada por un inmenso Santiago Segura en la piel del genial e irreverente dibujante Manuel Vázquez.

Santiago Segura en 'El gran Vázquez'.

La obra no solo reivindica el talento de la escuela de Bruguera, sino que expone de forma agridulce la lucha de un creador libre frente a las rigideces del sistema editorial. Este ciclo también recupera joyas internacionales como las aventuras de Tintín o el clásico contestatario Persépolis, que retrata con maestría la opresión y la pérdida de libertades individuales bajo la dictadura teocrática iraní.

La vertiente más castiza del cómic español está representada por títulos icónicos como las andanzas de Mortadelo y Filemón, entre las que destaca la espectacular producción de Javier Fesser, La gran aventura de Mortadelo y Filemón, alabada por su fidelidad milimétrica a la estética de Francisco Ibáñez. Asimismo, se recuperan rarezas y adaptaciones cinematográficas de El Coyote de la mano de Joaquín Luis Romero Marchent, o la irreverente Makinavaja.

Incluso podemos enmarcar en este ciclo a La comunidad, de Álex de la Iglesia, una genialidad que funciona como una relectura siniestra, egoísta y claustrofóbica del mítico tebeo 13, Rue del Percebe, que refleja las bajezas a las que puede llegar el ser humano por la codicia material.

El descubrimiento del mes

Este mes la plataforma de streaming nos descubre Obra maestra, una de las películas menos reivindicadas pero más singulares de David Trueba. Coprotagonizada de nuevo por Santiago Segura junto a Ariadna Gil y Pablo Carbonell, la cinta narra la historia de dos cinéfilos frustrados y obsesivos que deciden secuestrar a su actriz favorita para obligarla a protagonizar su película amateur.

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